Celulares são abençoados na Festa da Penha 2025

“Com Maria, peregrinos da comunicação do Evangelho” foi o tema do quinto dia do oitavário da Festa da Penha 2025. E a benção dos objetos não poderia ser diferente: os freis abençoaram os celulares dos fieis no Campinho do Convento da Penha nesta quinta (24). As bênçãos fazem parte da rotina da programação vespertina e noturna da Festa da Penha e ocorrem durante o Devocional. No domingo, os fieis levaram chaves para serem abençoadas; na segunda-feira, alimentos; na terça, terços. Hoje, foi a vez dos celulares.

Segundo o Frei Felipe Carretta, a bênção dos celulares é para que eles sejam instrumentos de boas notícias. “Hoje, nossa vida está diretamente ligada a eles, mas, infelizmente, muitas vezes acabam sendo usados para espalhar conteúdos que não edificam, como as fake news. Por isso, queremos abençoar esses aparelhos para que sirvam apenas para aquilo que é bom e construtivo”, explicou. “Que esses instrumentos sejam usados apenas para comunicar o bem, aquilo que edifica a dignidade humana e constroi o Reino de Deus”, abençoou o frei.

A iniciativa, que já havia sido realizada em 2024, vem ganhando força e se consolidando como uma tradição dentro da Festa da Penha. A cada dia, os fieis são convidados a levar diferentes objetos para receber a bênção. Nesta sexta (25), o objetivo será a garrafa de água.

A programação segue nesta sexta com Romaria dos Militares às 14h, com saída do portão do Convento. No mesmo horário acontece acolhida com os frades franciscanos e oração da Coroa Franciscana das Sete Alegrias de Nossa Senhora no Campinho do Convento. Depois tem Devocional e Missa do 6º dia do Oitavário. Às 19h, novo Devocional seguido pela Noite Oracional das Mães que Oram pelos Filhos com Salette Ferreira.

Festa da Penha 2025

Com o tema “Com Maria, peregrinos da esperança”, a 455ª Festa da Penha é realizada em meio ao Jubileu da Igreja Católica, que convida os fieis a redescobrirem a esperança e espalhá-la. Ao longo dos nove dias de celebração em homenagem à Padroeira do Espírito Santo, contando com a instalação do terço gigante no dia 19 de abril, estão previstas mais de 50 missas e 14 romarias. A estimativa é reunir milhares de fiéis até o dia 28 de abril no maior evento religioso do Estado e terceiro maior do Brasil.

A Festa da Penha 2025 é promovida pela Mitra Arquidiocesana de Vitória, Convento da Penha e Associação dos Amigos do Convento da Penha. A correalização é do Espírito Santo Convention Bureau e da Prefeitura Municipal de Vila Velha. O evento conta com o patrocínio da ArcelorMittal, Cesan, Banestes, Extrabom, Javé Construtora e LeCard. Também tem o copatrocínio da Unimed Vitória, Vale e Instituto Cultural Vale. O apoio é da TVE, TV Gazeta, A Gazeta e Café 3 Corações além do apoio institucional das prefeituras da Serra, Cariacica e do Governo do Estado do Espírito Santo.