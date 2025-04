Cenas fortes | Jovem é arremessado de moto em acidente em Vila Velha

Câmeras de videomonitoramento flagraram um grave acidente que resultou na morte de um motociclista, de 19 anos, na úlyima quarta-feira (16), na Avenida Carlos Lindenberg, bairro Ibes, em Vila Velha. A vítima colidiu com um ônibus do Sistema Transcol, próximo ao Terminal Ibes.

As imagens mostram o momento em que a motocicleta atinge o coletivo e o jovem é lançado ao ar devido à força da batida.

Segundo informações de populares, o motociclista não respeitou o sinal vermelho.

Após o acidente, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local. Apesar dos esforços, o motociclista morreu.

