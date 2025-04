CNH Social: saiba como se inscrever

O Espírito Santo abriu nesta terça-feira (1) 7 mil vagas para a CNH Social 2025. O anúncio foi feito pelo governador Renato Casagrande.

O programa do Governo do Estado, por meio do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES), possibilita assim que o cidadão amplie suas oportunidades no mercado de trabalho com a obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) de forma totalmente gratuita.

As inscrições para a primeira fase do programa, com 3.500 vagas, devem ser feitas de forma on-line no site www.detran.es.gov.br até o dia 21 de abril de 2025. No entanto, as vagas são para primeira habilitação nas categorias A (carro), B (moto), e para a adição de categoria A ou B e a mudança de categoria D (van, micro-ônibus, ônibus) ou E (caminhão e carreta), para aqueles que já são habilitados.



Assim, neste ano, o programa ampliou a oferta de cursos profissionalizantes com vistas ao mercado de trabalho. No entanto, foram incluídos os cursos de Instrutor de Trânsito, Diretor Geral e Diretor de Ensino, atendendo à demanda dos Centros de Formação de Condutores por profissionais com essas qualificações.

Como fazer a inscrição

O interessado deve acessar o site www.detran.es.gov.br, entrar no banner ou no botão do programa ‘CNH Social’ e inserir as informações pessoais solicitadas. Mas atenção! Todos os dados informados devem conferir precisamente com as informações constantes no CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal). Entretanto, serão considerados os cadastros ativos no CadÚnico aqueles lançados na Base Nacional do Cadastro até o dia 1º de março de 2025.

Resultado

A lista com o nome dos selecionados será divulgada no site do Detran|ES a partir das 12h do dia 06 de maio de 2025.



No entanto, as vagas não preenchidas após desclassificação de candidatos selecionados na primeira lista que não respeitarem prazos estabelecidos no processo de Habilitação serão direcionadas para os candidatos classificados na sequência listados na chamada única de suplentes, que será divulgada no dia 07 de julho de 2025, a partir de 12h, no site do Detran|ES.

Benefícios gratuitos concedidos aos selecionados

Captura biométrica na agência do Detran|ES

Exames médicos e psicológicos em clínica credenciada ao Detran|ES

Um exame toxicológico para as categorias D ou E em laboratório credenciado à Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran)

20 Aulas teóricas e práticas na autoescola; três reprovações, seja na prova teórica ou prática; duas aulas extras. Entretanto, em caso de reprovação na prova prática, apenas o candidato que não reprovou na prova teórica terá direito.

Em caso de falta, o candidato deverá pagar a taxa de remarcação da prova e as taxas cobradas pela autoescola.

