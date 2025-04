Com o intuito de prevenir crimes, PM realiza operação em todo o ES

Nesta sexta-feira (11), a Polícia Militar realizou a Operação Visibilidade 3.0 em todo território capixaba, com o intuito de aumentar a sensação de segurança e a prevenção de crimes.

Na Visibilidade 3.0, foram para o trabalho operacional, comandantes e subcomandantes de Batalhões e Companhias Independentes de todo o estado, que atuaram em alguns dos 176 pontos de bloqueio, com empenho de 365 policiais militares e 175 viaturas, incluindo o policiamento especializado.

A operação teve como objetivo reforçar a segurança e a presença policial em áreas estratégicas em locais conflagrados, principais regiões comerciais e vias de maior circulação de pessoas e veículos, com foco na prevenção e repressão de homicídios e de tráfico, além de prisões de criminosos e apreensão de armas e drogas.

O comandante-geral, coronel Douglas Caus, participou da supervisão do policiamento na área do 6º CPOR, no 7º Batalhão, município de Cariacica. “É a Policia militar aumentando sua presença ostensiva para que nós levemos a você, cidadão capixaba, mais segurança e tranquilidade”, finaliza.