Comissão de Saúde lança Frente da Humanização no Norte do ES

A Região Norte capixaba recebe o lançamento da Frente Parlamentar em Defesa da Humanização da Saúde nesta quarta-feira (16), a partir das 19 horas, no município de Conceição da Barra. A reunião será realizada no auditório do Cricaré Praia Hotel, conforme aprovado em reunião da Comissão de Saúde realizada nesta terça-feira (15).

O colegiado foi instituído pelo Ato 5.260, de 18 de fevereiro deste ano, com vistas a melhorar o acolhimento dos pacientes e debater avanços nas condições de trabalho dos profissionais de saúde. O deputado Dr. Bruno Resende (União), presidente do colegiado de Saúde, lidera o grupo, que tem como secretário-executivo Allan Ferreira (Podemos).

A ideia é fazer o lançamento do novo colegiado em todas as regiões do Estado, trocando experiências, com o objetivo de efetivar a humanização do atendimento em saúde no Espírito Santo.

De acordo com Dr. Bruno, a humanização é uma prática que deve existir nas instituições de saúde, independentemente do nível de complexidade de atendimento.

“A dignidade está relacionada justamente como pilar da humanização. Então, o lançamento dessa frente é para que a gente possa fazer um debate amplo em nível de Estado, fortalecendo a humanização em todas as nossas portas. Desta vez vamos lançar a frente no norte do Estado, mas caminharemos por todo o Espírito Santo falando de humanização na saúde”, avaliou.

Antes do lançamento da FP, o deputado fará visita técnica nesta quarta ao Hospital São José, em Colatina. Em Conceição da Barra estão programadas idas ao Hospital Municipal, ao Núcleo Ampliado de Saúde da Família e à Pestalozzi. No dia seguinte, o deputado segue para São Mateus, onde vai ao Hospital Estadual Roberto Silvares e à Maternidade São Mateus.

A Frente Parlamentar em Defesa da Humanização da Saúde também será lançada no sul, mas ainda não há data marcada.