Comissões da Ales são instaladas e definem prioridades para o Biênio

Nesta segunda-feira (14), a Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) deu início aos trabalhos do ano com a instalação de quatro comissões permanentes. Durante reuniões protocolares, os presidentes e membros das comissões de Infraestrutura, Proteção e Bem-Estar dos Animais, Educação e Turismo tomaram posse de seus cargos. A composição dos 18 colegiados foi anunciada na última segunda-feira (7).

As comissões permanentes são órgãos técnicos compostos por deputados estaduais e têm como responsabilidade analisar e emitir pareceres sobre projetos de lei e outras matérias legislativas antes de sua votação no plenário. Além disso, elas organizam audiências públicas, promovendo debates sobre temas relevantes com a participação de especialistas, representantes de órgãos públicos e cidadãos.

Bem-estar animal

A deputada Janete de Sá (PSB) foi reconduzida à presidência da Comissão de Proteção e Bem-Estar dos Animais. Em sua fala, destacou os planos do colegiado para os próximos dois anos. “Vamos intensificar a política de educação, promover o controle do bem-estar animal e buscar justiça para os animais, que são seres que sentem dor, fome e frio. Precisamos educar a sociedade sobre isso”, afirmou Janete.

Ela também mencionou a importância das campanhas educativas nas escolas e na comunidade, além da criação de uma delegacia especializada em crimes contra os animais. “A violência contra os animais ainda é um grande problema. Todos os dias recebemos denúncias, e precisamos continuar nosso trabalho de conscientização”, completou a deputada.

A presidente da comissão também se comprometeu a dar continuidade ao programa de castração de animais. “Vamos intensificar o programa Pet Vida, que oferece serviços de castração para animais de rua, de ONGs e para famílias de baixa renda”, explicou.

As reuniões da Comissão de Proteção e Bem-Estar dos Animais ocorrerão quinzenalmente, às terças-feiras, com o horário a ser definido pelos membros. O deputado Alexandre Xambinho (Podemos) foi eleito vice-presidente do colegiado.

Infraestrutura e os Desafios do Biênio

Na Comissão de Infraestrutura, o deputado Alexandre Xambinho foi reeleito presidente por mais dois anos, em uma reunião extraordinária. As reuniões ordinárias da comissão acontecerão quinzenalmente, às segundas-feiras, no Plenário Rui Barbosa da Ales.

Xambinho agradeceu pela confiança e falou sobre os desafios que a comissão enfrentará nos próximos anos. “É um privilégio continuar à frente da Comissão de Infraestrutura. Temos um papel fundamental de acompanhar e fiscalizar as obras públicas no Estado. Nos próximos dois anos, enfrentaremos desafios significativos, especialmente com o grande volume de investimentos previstos em infraestrutura. O governo do Estado destinou cerca de R$ 14 bilhões para obras públicas”, destacou o parlamentar.

Composição das Comissões Instaladas

As comissões ficaram assim compostas:

Comissão de Infraestrutura

Presidente: Alexandre Xambinho

Vice-presidente: João Coser

Membros Efetivos: Marcos Madureira

Membros Suplentes: Lucas Polese, Pablo Muribeca e Denninho Silva

Comissão de Educação

Presidente: Marcos Madureira

Vice-presidente: Dary Pagung

Membros Efetivos: Capitão Assumção, Gandini e Fábio Duarte

Membros Suplentes: Dr. Bruno Resende, Raquel Lessa, Lucas Polese, Coronel Weliton e Camila Valadão

Comissão de Turismo

Presidente: Coronel Weliton

Vice-presidente: Zé Preto

Membros Efetivos: Janete de Sá

Membros Suplentes: Bispo Alves, Pablo Muribeca e Dary Pagung

Comissão de Proteção e Bem-Estar dos Animais

Presidente: Janete de Sá

Vice-presidente: Alexandre Xambinho

Membros Efetivos: Coronel Weliton

Membros Suplentes: Marcos Madureira, Allan Ferreira e Lucas Polese