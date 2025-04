Como fica o tempo no primeiro dia de abril? Veja a previsão completa

A terça-feira será de sol entre nuvens, com chuva fraca no início da manhã na região Nordeste, e parte da Grande Vitória, com abertura de nuvens no decorrer do dia. Na porção Sul caparaó e oeste serrano, aumento de nuvens no decorrer do dia, e previsão de pancadas de chuva com trovoadas, entre a tarde e a noite.

De acorco com o Incaper, nas demais áreas, o tempo permanece firme, sem previsão de chuva. As temperatura continuam em elevação em todas as regiões.

Na Grande Vitória, previsão de chuva rápida pela manhã, com abertura de nuvens no decorrer dia dia.

Temperatura mínima de 23 °C e máxima de 32 °C. Vitória: mínima de 24 °C e máxima de 32 °C.

Na Região Sul, sol entre nuvens, com previsão de pancadas de chuva entre a tarde e a noite.

Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 22 °C e máxima de 35 °C. Nas áreas altas: mínima de 19 °C e máxima de 31 °C.

Na Região Serrana, sol entre nuvens com previsão de pancadas de chuva entre a tarde e a noite.

Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 23 °C e máxima de 30 °C. Nas áreas altas: mínima de 18 °C e máxima de 31 °C.

Na Região Norte, sol e poucas nuvens. Não há previsão de chuva. Temperatura mínima de 23 °C e máxima de 33 °C.

Na Região Noroeste, sol e poucas nuvens. Não há previsão de chuva. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 22 °C e máxima de 34 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo: mínima de 21 °C e máxima de 32 °C.

Na Região Nordeste, chuva rápida pela manhã, com abertura de nuvens no decorrer do dia. Temperatura mínima de 23 °C e máxima de 33 °C.