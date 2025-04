Conferência das Cidades: Piúma abre inscrições para comissão

A Prefeitura de Piúma está com inscrições abertas para a Comissão Organizadora da 2ª Conferência Municipal das Cidades.

Os munícipes que desejam contribuir para uma cidade mais sustentável e participativa, devem inscrever-se até o dia 6 de abril através do www.pmpweb.com.br/cidades.

Mais informações podem ser obtidas pelo (28) 3520-6500 (Ramal 1162) ou pelo whatsapp: (28) 99911-0865.

