Crime digital: jovem é preso em Marataízes com arquivos ilegais

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira (24), a Operação Mateus 16.8, que tem como objetivo combater o crime de armazenamento de arquivos de violência sexual infantil na internet.

De acordo com a PF, as investigações tiveram início em 2024, quando uma entidade não governamental dos Estados Unidos reportou à Polícia Federal a identificação de arquivos de abuso sexual infantil armazenados em um site de dados em nuvem. A partir das apurações, foi possível identificar o responsável pelo armazenamento em território nacional.

Na ação desta quinta-feira, policiais federais cumpriram mandados de busca e apreensão na residência do investigado, localizada na cidade de Marataízes.

Durante as buscas, os policiais federais apreenderam dois aparelhos celulares do investigado, que serão submetidos à perícia técnica criminal.

Policiais federais conduziram o homem, de 19 anos, à Delegacia da PF em Cachoeiro de Itapemirim para que ele prestasse declarações. Ele poderá responder pelo crime de armazenar fotografia, vídeo ou outra forma de registro contendo cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente, cuja pena pode chegar a 4 anos de prisão.

