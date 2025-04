Cuidado com os imprevistos climáticos! Confira o tempo em Cachoeiro

A previsão do tempo hoje em Cachoeiro de Itapemirim, no sul do Espírito Santo, indica um sábado (19) de variação no clima. De acordo com dados do Climatempo, o dia será de sol com algumas nuvens e possibilidade de chuva passageira durante o período da tarde.

Mesmo com a instabilidade momentânea, a previsão não aponta acumulados significativos. À noite, o céu ficará com muitas nuvens, mas o tempo deve permanecer firme, sem previsão de novas pancadas de chuva.

As temperaturas seguem estáveis, com mínima de 21°C ao amanhecer e máxima de 28°C durante a tarde. A umidade relativa do ar deve variar ao longo do dia, mantendo-se em níveis confortáveis para a maioria das atividades ao ar livre.

Para quem pretende sair de casa, é recomendável levar um guarda-chuva, já que a chuva pode ocorrer de forma isolada. Ainda assim, o sábado será predominantemente agradável, com bons momentos de sol entre as nuvens.

Acompanhe diariamente a previsão do tempo hoje para planejar melhor sua rotina e evitar imprevistos climáticos.