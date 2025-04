Cultura em Toda Parte 2025: inscrições são prorrogadas; confira

A Secretaria da Cultura (Secult) prorrogou o período de inscrições para o edital de chamamento público, que vai selecionar as duas Organizações da Sociedade Civil (OSC) que serão parceiras na gestão das atividades artísticas e culturais do programa “Cultura em Toda Parte” 2025. As inscrições podem ser realizadas até a próxima sexta-feira (17), às 18h.

As OSCs selecionadas terão a função de realizar a gestão de, no mínimo, 200 atividades artísticas e culturais, a serem realizadas em 20 municípios do Estado.



Estas atividades incluem eventos com programação de apresentações artísticas e culturais, de shows, apresentações de espetáculos artísticos e atividades de formação cultural (oficinas de média e curta duração) em dias contínuos, em espaços públicos, abertos à comunidade e inteiramente gratuitos, a serem executados em municípios com até 300 mil habitantes.



O valor total do apoio da abertura do edital do programa “Cultura em Toda Parte 2025” é da ordem de R$ 2 milhões provenientes da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB) em parceria com a Secretaria da Cultura.

As inscrições do chamamento acontecem por meio do Mapa Cultural até 17 de abril. Clique aqui para acessar! Leia o edital e os anexos clicando aqui.

Podem participar da seleção OSCs com finalidade educativa e cultural, com qualificação comprovada nessas áreas. Além disso, é necessário que as entidades interessadas estejam previamente cadastradas na plataforma Mapa Cultural ES.

Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB)

A Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB), instituída pela Lei n° 14.399, de 08 de julho de 2022, tem como objetivo fomentar a cultura em todos os estados, municípios e Distrito Federal. Serão recursos anuais de R$ 3 bilhões, entre 2023 e 2027, distribuídos da seguinte forma: R$ 1,5 bilhão para estados e DF; R$ 1,5 bilhão para municípios e DF. Para o Espírito Santo, serão destinados anualmente R$ 58 milhões: R$ 30,3 para o estado e R$ 27,9 milhões para os municípios. Os recursos da PNAB são executados e descentralizados em parceria com estados, Distrito Federal e municípios, por meio da transferência direta de recursos do Ministério da Cultura (Minc) aos entes federativos, tendo a Secult como parceira na ação.

Com recursos previstos até 2027, alocados no Fundo Nacional da Cultura do Ministério da Cultura, a PNAB é uma oportunidade histórica de estruturar o sistema federativo de financiamento à cultura, mediante a repasses da União aos demais entes federativos de forma continuada. Diferente das ações da Lei Aldir Blanc 1 e da Lei Paulo Gustavo (LPG), que tinham caráter emergencial, projetos e programas que integrem a Política Nacional Aldir Blanc receberão investimentos regulares. A PNAB será executada em parceria com Distrito Federal e municípios, por meio da transferência direta de recursos do Ministério da Cultura (Minc) aos entes federativos, operacionalizada pela Secretaria de Economia Criativa e Fomento Cultural (SEFIC/Minc), por meio do módulo fundo a fundo da Plataforma Transferegov.