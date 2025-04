Defesa Civil do ES orienta para possíveis impactos de temporal; veja

A Defesa Civil do Espírito Santo, durante coletiva de imprensa na tarde desta sexta-feira (4), falou sobre os alertas e os acumulados de chuva que são esperados para algumas cidades do Estado nas próximas horas.

Durante a coletiva, o Meteorologista do Simepar, Mauro Bernasconi, informou que as chuvas devem começar já na tarde desta sexta-feira (4) e se estender de forma bastante volumosa até o fim do domingo (6).

Ventos de até 70Km/h

Além dos volumes expressivos de chuva, também são esperados ventos fortes para a região Sul e Caparaó do Estado, podendo chegar a até 70 km/h. Esses ventos podem destelhar casas, derrubar árvores e causar danos em algumas plantações mais frágeis.

A Defesa Civil explicou que o mês de abril é considerado um mês de transição de chuvas, no qual não são esperados volumes expressivos. No entanto, devido ao avanço de uma frente fria que se encontra com um território quente, as chuvas podem atingir um acumulado acima de 100 mm nas próximas 24 horas.

De acordo com a Defesa Civil, chove forte no estado do Rio de Janeiro, e essa chuva avança para o Espírito Santo, podendo chegar na madrugada deste sábado (5) com previsão de até 200 mm em um curto período de tempo. Isso pode causar alagamentos, enxurradas e ventos fortes no extremo Sul.

Ondas que podem ultrapassar 3 metros de altura

Há também um alerta para ondas ultrapassando os 3 metros de altura, podendo ser ainda maiores em alto-mar. Isso coloca em alerta os pescadores que costumam sair durante a madrugada para pescar.

A previsão é de que essa frente fria siga para o Estado da Bahia a partir da noite de domingo. Esse avanço pode provocar uma queda significativa de temperatura no Espírito Santo.

O Diretor adjunto de Operações do CBMES, tenente-coronel Rigoni, informou que duas equipes de emergência dos bombeiros estão se deslocando para Cachoeiro, onde permanecerão em alerta para qualquer ocorrência.

Durante a coletiva, foi esclarecido que as chances de essa chuva estacionar em uma cidade, como aconteceu em Mimoso em março de 2024, são pequenas, pois as condições climáticas são outras.

Defesa de prontidão

Em situações de risco, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 193. Existem também canais de comunicação, como SMS e WhatsApp, por meio dos quais os usuários são alertados com antecedência sobre situações de risco.

Para receber os alertas por SMS, é necessário enviar o CEP da área de interesse para o número 40199 e realizar o cadastro. Caso deseje receber os alertas pelo WhatsApp, o número é 61 2034-4611.

A Defesa Civil encerrou a coletiva pedindo para que a população escute e respeite as orientações, evacuando as residências de risco e procurando abrigo em local seguro. Isso é essencial para garantir a integridade e a segurança de todos.

