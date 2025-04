Atenção! Alerta de desastre climático em Cachoeiro e 31 cidades do ES

O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu, nesta sexta-feira (4), um alerta vermelho para chuvas intensas e volumosas em 32 cidades do Espírito Santo.

Esse alerta é o de grau mais severo e prevê chuvas com volume superior a 60 mm/h ou acima de 100 mm/dia. O aviso é válido das 00h de sábado (5) até as 23h59 do mesmo dia.

Além disso, há grande risco de alagamentos, transbordamentos de rios e deslizamentos de encostas.

Em caso de emergência:

Desligue aparelhos elétricos, quadro geral de energia.

Observe alteração nas encostas.

Permaneça em local abrigado.

Em caso de situação de inundação, ou similar, proteja seus pertences da água envoltos em sacos plásticos.

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Veja as cidades em alerta:

Alegre

Alfredo Chaves

Anchieta

Apiacá

Atílio Vivacqua

Bom Jesus do Norte

Brejetuba

Cachoeiro de Itapemirim

Castelo

Conceição do Castelo

Divino de São Lourenço

Domingos Martins

Dores do Rio Preto

Guaçuí

Guarapari

Ibatiba

Ibitirama

Iconha

Irupi

Itapemirim

Iúna

Jerônimo Monteiro

Marataízes

Mimoso do Sul

Muniz Freire

Muqui

Piúma

Presidente Kennedy

Rio Novo do Sul

São José do Calçado

Vargem Alta

Venda Nova do Imigrante

