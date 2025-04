Deputados capixabas celebram nova federação União Progressista

Deputados capixabas comemoraram, nesta semana, a formalização da Federação Partidária entre o União Brasil e o Progressistas. O lançamento oficial ocorreu em Brasília, reunindo lideranças nacionais e estaduais das duas siglas, que agora atuam conjuntamente sob o nome União Progressista.

O deputado federal Da Vitória (PP), presidente do Progressistas no Espírito Santo, destacou que a união fortalece o compromisso político com o país e o Estado. “Reafirmamos o compromisso de construir, no nosso Estado, a federação baseada no diálogo e com a participação dos membros dos dois partidos políticos. Bora juntos trabalhar pelo futuro e pelo progresso”, afirmou.

A nova federação é liderada nacionalmente pelos presidentes Ciro Nogueira (PP) e Antônio de Rueda (União Brasil). No Espírito Santo, a articulação será conduzida por Da Vitória e pelo presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Marcelo Santos (Podemos).

Marcelo, que também participou do evento em Brasília, ressaltou a relevância da iniciativa. “Hoje demos um passo importante na construção de um novo momento para o Espírito Santo e para o Brasil. A federação já nasce como a maior força política do país”, declarou em suas redes sociais. Ele também destacou que a união representa um projeto estratégico que dá protagonismo ao Espírito Santo no cenário nacional.

Presente na cerimônia, o deputado federal Evair de Mello (PP) enfatizou a força representativa da nova federação. “No Salão Nobre da Câmara dos Deputados, formalizamos a união de dois grandes partidos. Com 109 deputados e 14 senadores, a nova Federação nasce forte: representa 21% da Câmara e 17% do Senado. Uma força decisiva nas grandes pautas do Brasil”, afirmou.

A criação da Federação União Progressista representa um novo capítulo na reorganização partidária brasileira e amplia o espaço de atuação conjunta das duas legendas no Congresso Nacional e nos Estados.