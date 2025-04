Detentos produzem mochilas doadas para projeto de karatê; veja

Cerca de 50 mochilas confeccionadas no sistema prisional do Espírito Santo foram doadas, nesta quinta-feira (03), a crianças e adolescentes atendidos pelo projeto social Guerreiro Dojo, que utiliza o karatê como ferramenta de inclusão social. A entrega aconteceu em Jacaraípe, na cidade da Serra, com apoio da Secretaria da Justiça (Sejus).

As mochilas foram produzidas por dez internos da Penitenciária Estadual de Vila Velha II, localizada no Complexo de Xuri, que atuam na fábrica de costura instalada dentro da unidade prisional. A iniciativa integra o programa de ressocialização por meio do trabalho e contribui para a reintegração dos detentos à sociedade.

Projeto de karatê

Segundo o idealizador do projeto, Igino Pereira Santos Neto, a doação representa mais do que um simples gesto de solidariedade. “O recebimento das mochilas é importante porque ajuda a melhorar a vida das pessoas da comunidade, a fortalecer a solidariedade e a impulsionar o esporte. Nosso intuito é também proporcionar, por meio do karatê, melhor qualidade de vida às crianças. Estamos gratos com a doação”, afirmou.

O projeto Guerreiro Dojo atende atualmente cerca de 90 pessoas, entre crianças e adolescentes, com treinos realizados na Arena Jacaraípe. A proposta é usar o esporte como meio de transformação social.

“O karatê transmite princípios de ética, respeito e honestidade, que moldam o caráter dos jovens. Também auxilia no desenvolvimento motor, cognitivo, social e afetivo dos participantes, além de ensiná-los a lidar com as adversidades de forma equilibrada. Atendemos comunidades vulneráveis e temos o compromisso de promover a inclusão social, combater a evasão escolar e a criminalidade”, destacou Igino.

A ação reforça o papel do esporte e da educação na prevenção da violência e na construção de oportunidades para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade.