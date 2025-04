Detran orienta proprietários de veículos que perderam a placa na chuva

As chuvas dos últimos dias no Espírito Santo acabaram fazendo com que vários proprietários perdessem a placa de seus veículos ao passarem em locais com alagamentos. O Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES) orienta que os serviços para substituição da placa de identificação veicular podem ser feitos de forma on-line ou em qualquer Ciretran ou PAV, e o agendamento para o serviço deve ser feito no site www.detran.es.gov.br.

Caso o veículo ainda esteja com a placa do antigo modelo cinza, será necessário fazer a conversão para o modelo de placas Mercosul, uma vez que não há permissão para confecção da placa cinza. Se a placa perdida já foi a do padrão Mercosul o procedimento é de substituição de placa.

Boletim de Ocorrência

O Detran|ES destaca a importância de o proprietário que tenha perdido a placa do veículo registrar um Boletim de Ocorrência (BO) na Delegacia mais próxima ou na Delegacia On-line. Essa medida é necessária para que se resguarde, caso essa placa seja encontrada por outra pessoa e utilizada indevidamente.

O registro pode ser feito no site https://delegaciaonline.sesp.es.gov.br/deon ou presencialmente em qualquer delegacia.

Procedimentos

Tanto para perda, furto/roubo ou dano na placa de identificação veicular, o proprietário deve fazer a vistoria prévia em uma Empresa Credenciada de Vistoria (ECV) listada em www.detran.es.gov.br/empresas-de-vistoria-veicular. Os valores a serem cobrados pela vistoria veicular são: R$ 141,52 para veículos de pequeno porte (motocicletas e assemelhados); R$ 169,83 para veículos de médio porte (carros, num geral); e R$ 198,13 para veículos de grande porte (caminhões e ônibus, num geral).

O serviço pode ser realizado de forma on-line, na área de “Veículos”, no site www.detran.es.gov.br, ou agendado em uma unidade do órgão no mesmo site, para o atendimento presencial.

Na área de Veículos do site do órgão, em www.detran.es.gov.br/veiculos/servicos-online, o proprietário que possui a placa do modelo antigo (cinza) em seu veículo deve realizar o serviço de ‘Conversão de placa Mercosul a pedido’. Nesse caso, a taxa do Detran|ES é de R$ 47,18 e inclui a atualização do novo documento do veículo.

Caso o veículo já tenha a placa no modelo Mercosul, o proprietário deve acessar o site e realizar o serviço de ‘Substituição de placa’ e não haverá cobrança de taxa do Detran|ES.

Após a abertura do processo, o proprietário receberá um SMS com o código autorizador do emplacamento e deverá se dirigir com o veículo até uma empresa estampadora de placas credenciada ao Detran|ES para comprar e instalar a placa. Os valores das placas são fixados em R$ 212,29 o par de placas e R$ 136,80 a unidade.

Caso recupere sua placa, o proprietário do veículo pode recolocá-la ou se dirigir a uma empresa credenciada para realizar o procedimento. A exceção é para o caso de perda da placa traseira do veículo no modelo antigo (cinza), já que o lacre de segurança que fixa a placa desse modelo não é mais produzido. Nesse caso, será necessário a conversão da placa para o modelo Mercosul.