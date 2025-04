Diretor do IJSN recebe homenagem por trabalho em prol de câmaras do ES

O diretor-presidente do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), Pablo Silva Lira, foi homenageado, nesta quinta-feira (17), com a Comenda Hércules Silveira, pelo trabalho desenvolvido em favor do desenvolvimento das câmaras municipais e poderes legislativos do Espírito Santo.

A honraria foi concedida pela Associação das Câmaras de Vereadores do Espirito Santo (Ascamves). O evento em que a comenda foi entregue contou com a participação de diversas autoridades, entre elas, o governador do Estado, Renato Casagrande (PSB), e o vice-governador Ricardo Ferraço (MDB).

“A gente desenvolve uma parceria de longa data com a Ascamves, disponibilizando pesquisas, coletando informações dos municípios, indicadores também, para subsidiar os estudos do Legislativo para a elaboração de projetos de lei, diagnósticos nas câmaras. E também ações estratégicas que as câmaras dos 78 municípios do Estado, junto com as prefeituras, desenvolvem para melhorar a qualidade de vida da população capixaba”, explica Lira.

IJSN também atua na formação, oferecendo cursos de curta duração, em parceria com a Ascamves, Amunes e outras instituições importantes para o desenvolvimento do Estado do Espírito Santo.

Além dos cursos de curta duração, tem outras capacitações que o instituto oferta em parceria com a Escola de Serviço Público do Espírito Santo (ESESP) e com a Academia de Gestão Municipal, que oferta módulos no canal do You Tube do instituto, informação sobre política urbana, política ambiental e ações de desenvolvimento territorial nos municípios.

Também contribui com indicadores no campo da educação, a partir do Plano Estadual de Educação, indicadores na área de segurança pública e formação em cursos para conselhos comunitários de segurança cidadã.

“Uma grande honra para mim, enquanto servidor público, há 25 anos, essa homenagem, essa comenda da Ascamves”, ressalta Pablo Lira.