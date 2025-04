Disputa ao Senado agita bastidores do PL no Espírito Santo

A corrida eleitoral para o Senado em 2026 já movimenta os bastidores do Partido Liberal (PL) no Espírito Santo. Na manhã desta terça-feira (28), uma foto do deputado estadual Wellington Callegari e do médico e ex-deputado federal Carlos Manato, ambos do PL, ganhou repercussão no meio político.

Os dois já declararam que são pré-candidatos a uma vaga no Senado. Diante disso, ambos têm intensificado agendas pelo Estado em busca de apoio político e alianças estratégicas. A movimentação evidencia uma disputa interna no partido, que pode ter até três nomes na corrida ao Senado.

Segundo Manato, o encontro que ocorreu em Pedra Azul, em Domingos Martins, na manhã desta terça-feira (29), e proporcionou que ambos pudessem dialogar sobre o futuro político do Espírito Santo.

Além de Callegari e Manato, o PL também projeta a candidatura de Maguinha Malta, filha do senador Magno Malta, presidente da sigla no Espírito Santo. Ela tem acompanhado o pai em diversas agendas pelo Espírito Santo com o objetivo de consolidar sua pré-campanha e ampliar sua base de apoio.

Recentemente, Manato afirmou que só deixaria o PL se fosse expulso. Diante do atual cenário, o partido do ex-presidente Bolsonaro caminha para uma definição que exigirá articulação para evitar o racha interno com múltiplas candidaturas.