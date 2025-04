Educação de Cachoeiro investe na conscientização sobre o autismo

A educação de Cachoeiro está comemorando o Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo com programação especial nas escolas municipais. A data, celebrada na última quarta-feira (2), será lembrada em palestras, rodas de conversa, encontros e outras programações envolvendo crianças, estudantes, familiares e profissionais da comunidade escolar.

Com as ações, Cachoeiro entra na Campanha Abril Azul, realizada em todo mundo para conscientizar sobre o autismo, ampliando as discussões sobre o tema, combatendo preconceitos e estereótipos e promovendo a inclusão.

Hoje, o município possui 991 estudantes diagnosticados com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Eles são atendidos pelas salas de aula regular e, em caso de necessidade, recebem o apoio do trabalho colaborativo realizado entre o regente de classe e o professor que atua no Atendimento Educacional Especializado (AEE), especialmente contratado para facilitar o processo de aprendizagem.

Além disso, eles contam com o suporte das Salas de Recursos Multifuncionais, no contraturno. Elas são equipadas com elementos que facilitam o aprendizado e estimulam o processo de desenvolvimento do aluno, com o objetivo de ajudá-lo a suplementar as especificidades que enfrentam no processo de ensino e aprendizagem.

Dessa forma, Cachoeiro busca a promoção da inclusão aos alunos com autismo, que é um transtorno com um índice de diagnóstico crescente nos últimos anos. Ele afeta a comunicação, interfere na linguagem, no comportamento e nas qualidades das interações sociais, mas assume características diferentes de acordo com os indivíduos. Por isso, é tratado como espectro. Dependendo das características, há pessoas que precisam de mais suporte e outras que precisam de menor. Por isso mesmo, algumas demoram a obter diagnóstico.

Para a secretária municipal de Educação, Celeida Chamão, celebrar a campanha significa reforçar o compromisso de Cachoeiro com a educação inclusiva. “Por meio de atividades pedagógicas, rodas de conversa e momentos de sensibilização, fortalecemos a empatia e o entendimento sobre o TEA, incentivando a criação de uma sociedade mais justa e igualitária. Valorizar o Abril Azul é reconhecer que a diversidade nos enriquece e que cada criança tem o direito de aprender e se desenvolver plenamente, com respeito às suas singularidades”, afirmou.

