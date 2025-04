Empresas capixabas intensificam busca por crédito para descarbonização

O interesse das empresas capixabas por práticas sustentáveis está em alta. Uma pesquisa realizada pelo Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes) e pelo Observatório Findes apontou que 80% das empresas capixabas demonstram grande interesse em adotar medidas de descarbonização. O levantamento revela ainda que 90% das companhias já têm maturidade nos temas de eficiência energética e resíduos sólidos.



A pesquisa teve como objetivo mapear o nível de conhecimento e o apetite do setor produtivo por soluções sustentáveis. O estudo está alinhado ao Plano Estadual de Descarbonização e Neutralização das Emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE), e servirá de base para a criação de linhas de financiamento pelo Bandes.

Segundo o diretor-presidente do Bandes, Marcelo Saintive, o banco tem papel estratégico para transformar diretrizes ambientais em ações concretas. “A descarbonização é um tema que veio para ficar e esse compromisso precisa ser convertido em investimentos concretos. É neste ponto que o Bandes exerce seu papel determinante. Como instrumento financeiro do Governo do Estado, sobretudo sob a liderança do governador Renato Casagrande, que é um líder nacional na temática, o banco atua para transformar diretrizes de sustentabilidade em projetos viáveis, proporcionando as condições necessárias para que as empresas capixabas avancem nesta agenda”, pontua.

“O desenvolvimento sustentável exige planejamento e acesso a recursos. Nesse sentido, o Bandes está se adiantando para impulsionar esse movimento, com vistas a garantir que o Espírito Santo alcance os objetivos de descarbonização com solidez econômica e protagonismo perante ao cenário nacional”, afirma Saintive. O presidente da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), Paulo Baraona, também ressalta a importância da pesquisa. “A partir desse levantamento será possível, de forma conjunta entre a iniciativa privada e o poder público, identificar oportunidades e gerar potenciais parcerias que estejam alinhadas às estratégias de diversificação da matriz energética e descarbonização no Estado. A indústria tem cada vez mais liderado essa agenda e a Findes é uma grande entusiasta e estimuladora do desenvolvimento de tecnologias e inovações que contribuam para tornar os negócios mais eficientes, produtivos e sustentáveis”, ressalta.



Os dados da pesquisa reforçam uma tendência global: a transição para uma economia de baixo carbono. No Espírito Santo, esse movimento ganha força com a destinação de R$ 500 milhões para projetos de transição energética e descarbonização, recursos oriundos do Fundo Soberano do Estado, que utiliza royalties do petróleo e gás para fomentar a diversificação econômica, já anunciados pelo Governo do Estado.



A descarbonização envolve a adoção de tecnologias limpas, substituição de combustíveis fósseis por fontes renováveis e melhorias na eficiência energética — medidas especialmente relevantes para o setor industrial, que responde por grande parte do consumo energético estadual.

Para a diretora Operacional do Bandes, Gabriela Vichi, os resultados da pesquisa indicam um novo momento para a economia capixaba. “A transição para uma economia de baixo carbono já é uma realidade inadiável, e os resultados desta sondagem, conduzida em parceria com a Findes, oferecem um panorama importante sobre o posicionamento das empresas capixabas diante dessa urgência. No Bandes, temos o compromisso de fomentar iniciativas sustentáveis e estruturar soluções financeiras alinhadas às demandas do setor produtivo, garantindo que a descarbonização aconteça de forma competitiva e viável técnica e financeiramente”, destaca.

Além dos ganhos ambientais, a adoção de práticas sustentáveis representa vantagem competitiva para as empresas. O estudo aponta que 56% das companhias já têm investimentos previstos em descarbonização, demonstrando um compromisso crescente com a agenda verde.



A pesquisa completa pode ser acessada aqui.