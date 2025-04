Entrega de casas populares com presença de Lula em Linhares é adiada

A cerimônia de entrega de 917 unidades habitacionais do programa Minha Casa, Minha Vida, prevista para esta sexta-feira (2) em Linhares, no Norte do Espírito Santo, foi adiada. O evento contaria com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A informação foi confirmada nesta terça-feira (29) pelo Ministério das Cidades, responsável pela agenda. A deputada federal e presidente do PT no Estado, Jack Rocha, também confirmou o cancelamento da agenda do presidente no Espírito Santo. Ainda não há uma nova data definida para a realização da solenidade. As moradias fazem parte do Residencial Mata do Cacau.

A participação de Lula no evento vinha sendo tratada como possibilidade desde segunda-feira (28), quando a Secretaria de Relações Institucionais da Presidência comunicou parlamentares capixabas do PT sobre a articulação da visita. Na ocasião, o órgão informou que a confirmação da agenda ainda estava em fase de elaboração.