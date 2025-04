ES celebra 1 ano de concessão do subsídio para entrada da casa própria

Desde sua implementação, o Programa Estadual Nossa Casa, em parceria com o Minha Casa, Minha Vida, já viabilizou 2.500 financiamentos habitacionais. O investimento estadual já soma R$ 50 milhões, evidenciando o compromisso do governo com a habitação popular.

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano (Sedurb), realizou, nesta quinta-feira (03), uma solenidade para celebrar o primeiro ano da concessão do subsídio para a entrada da casa própria, por meio do Programa Estadual Nossa Casa. O evento foi realizado no Palácio Anchieta, em Vitória, com a presença do governador Renato Casagrande, de autoridades estaduais e beneficiários do programa.

Desde sua implementação, o Programa Estadual Nossa Casa, em parceria com o Minha Casa, Minha Vida, já viabilizou 2.500 financiamentos habitacionais. O investimento estadual já soma R$ 50 milhões, evidenciando o compromisso do governo com a habitação popular.

“O Nossa Casa é um programa maravilhoso que ajuda na conquista da casa própria. Serão R$ 200 milhões em subsídios para que as pessoas realizem seu sonho. A administração pública deve ser um instrumento para dar dignidade às famílias. Estamos aportando agora recursos para financiar 1.100 casas para moradia no campo. Ter uma moradia é sinônimo de dignidade e fico alegre em poder entregar uma casa para uma pessoa de idade que passou a vida inteira sem sua própria moradia”, afirmou o governador.

O secretário de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano, Marcos Soares, destacou a importância do programa para garantir dignidade às famílias capixabas: “Este é um marco fundamental para a política habitacional do Espírito Santo. A casa própria é mais do que um imóvel, é um direito, um símbolo de estabilidade e segurança para milhares de famílias. Com o sucesso do primeiro ano, reafirmamos o compromisso de ampliar ainda mais o acesso à moradia digna para a população capixaba.”

Desde dezembro de 2023, o Governo do Estado vem ampliando os recursos destinados ao programa. Foram R$ 50 milhões aportados para os contratos de 2024, e, mais recentemente, um novo aporte de R$ 50 milhões foi realizado para garantir as operações de 2025. Ao todo, o programa prevê um investimento de R$ 200 milhões nos próximos quatro anos, consolidando-se como uma das maiores iniciativas estaduais de incentivo à habitação.

Com o sucesso já consolidado, o estado segue avançando na promoção do direito à moradia e no fortalecimento do setor habitacional, garantindo que mais capixabas tenham acesso a um lar digno e seguro.