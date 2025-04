ES investe mais de R$ 200 milhões em CT&I no 1ª semestre de 2025

O Espírito Santo está batendo recordes em investimentos em Ciência, Tecnologia, Inovação (CT&I) e Extensão. Mais de R$ 200 milhões estão disponibilizados para o fomento das áreas por meio da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes) neste 1º semestre de 2025. Os números foram anunciados em evento realizado nesta segunda-feira (14) no Palácio Anchieta, em Vitória, com as presenças do governador do Estado, Renato Casagrande, e do vice-governador Ricardo Ferraço.



Casagrande anunciou o valor recorde de investimento, além de editais inéditos e aumento no valor das bolsas de formação científica oferecidas pela Fapes. “Queremos ser um estado provedor de tecnologia e não apenas um consumidor. Durante a pandemia evidenciamos uma amostra da nossa falta de soberania ao ter que importar quase tudo o que necessitávamos. Quando não temos desenvolvimento de tecnologia, passamos por este sufoco. Por isso, estamos adotando soluções tecnológicas em várias áreas do Governo. Nós não vamos resolver os problemas do Brasil sozinhos, mas podemos dar uma direção”, afirmou.



O mandatário capixaba destacou que o Espírito Santo pode servir de referência aos demais estados. “Se conseguimos colocar de pé um Fundo Soberano com dinheiro da receita corrente líquida, o restante do País, com boa gestão, também pode. Podemos assim ser cada vez mais um parâmetro para que os demais estados sigam o mesmo caminho.

Os novos editais são importantes para desenvolvermos nossa tecnologia e envolvermos cada vez mais os jovens. Ter um instituto especializado, recursos e pesquisadores envolvidos aumenta a produtividade e ajuda no desenvolvimento de novas tecnologias.”, pontuou o governador.



Foi apresentada a distribuição do recurso que soma o valor global de R$ 203,5 milhões, referentes ao Fundo Estadual de Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (Funcitec), Funcitec/MCI – Mobilização Capixaba pela Inovação e Parcerias do Governo do Estado. O investimento promove 16 editais que estão em execução, ou seja, com propostas em fase de contratação, e 11 novos editais, sendo sete deles inéditos. São chamadas de apoio financeiro para pesquisa científica e tecnológica, extensão, inovação e bolsas para formação de recursos humanos, com foco no fortalecimento da CT&I capixaba.



Esse valor é o maior investimento da história do Espírito Santo em pesquisa, ciência, inovação e tecnologia, destaca o secretário de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional, Bruno Lamas. “São recursos que vão impulsionar nossos talentos, fortalecer nossas instituições e gerar soluções inovadoras para os desafios capixabas. Esse investimento comprova que o nosso Estado prioriza, de forma estratégica, a ciência, a inovação e a pesquisa como pilares do desenvolvimento,” completou.



Do valor total investido, R$ 108 milhões estão destinados exclusivamente às novas ações para este semestre. Entre as novidades, está o “Nova Economia Capixaba”, edital inédito no Brasil, que disponibiliza R$ 40 milhões para financiar as propostas que serão selecionadas.



“Estudamos modelos de cofinanciamento executados pelo EMBRAPII [Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial] e adequamos a nossa realidade com este edital. Buscamos atrair ao Espírito Santo projetos de inovação mais maduros, com foco no desenvolvimento de produtos ou serviços inovadores. Para isso, estamos disponibilizando recursos do Funcitec em formato de cofinanciamento, reduzindo os riscos do processo. Também incentivamos parcerias entre empresas e instituições de pesquisa, fortalecendo a cultura de transferência tecnológica, agregando valor às soluções desenvolvidas e ampliando a competitividade. É mais uma ação da Fapes em prol de uma economia baseada no conhecimento”, apontou o diretor-geral da Fapes, Rodrigo Varejão.



A chamada está com inscrição aberta em fluxo contínuo, o que permite a submissão de propostas a qualquer momento, sem prazo final definido.

“Estamos dando uma demonstração clara de combate ao negacionismo. Acreditamos fortemente na ciência, no conhecimento, na capacidade que a academia tem de gerar resultados eficientes à sociedade, com capacidade de melhorar a vida das pessoas. Somos um estado pequeno, mas que se revela como o Brasil que vem dando certo. Mais de R$ 200 milhões investidos na geração de conhecimento nas mais diversas áreas. Um reconhecimento prático, não só em discurso, da ciência, tecnologia e inovação”, comentou o vice-governador Ricardo Ferraço.

Parceria



Durante o evento, o Banco do Estado do Espírito Santo (Banestes) firmou uma parceria com a Fapes para auxiliar as empresas na contrapartida financeira dos projetos que serão contemplados no edital Nova Economia Capixaba. O Governo do Estado vai disponibilizar, via Banestes, a “Cred Giro Parcerias”, uma linha de crédito exclusiva para o edital. Para ter acesso ao crédito, as empresas devem ter mais de seis anos, possuir conta no Banestes e ser aprovada na avaliação técnicas da Fapes.



Também foi destaque no evento o 1º Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia (INCT), que será sediado na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), na área de Fotônica, único no Brasil. O INCT possui investimento do Governo do Estado, por meio da Fapes, que disponibilizou aproximadamente R$ 6 milhões no projeto inovador.



Além do INCT, o Estado também vai ganhar seu 1º Parque Tecnológico, que será na Cidade da Inovação do Ifes. O parque também possui investimentos do Governo do Estado, através da Fapes e MCI, que em 2023 disponibilizou cerca de R$ 5 milhões para estruturação da cidade que já almejava se tornar um parque tecnológico. Os dois empreendimentos são marcos históricos para o desenvolvimento científico, tecnológico e inovador do Espírito Santo.

Reajuste em bolsas



Entre as novidades anunciadas, está o novo aumento no valor pago nas bolsas de formação científica da Fapes. O último reajuste foi em agosto de 2024 e, com o atual, as bolsas passam a ter o 2º maior valor do Brasil, ultrapassando o que é oferecido pelo Governo Federal, por meio da Capes e CNPq, e ficando atrás somente da Fundação de Amparo à Pesquisa de São Paulo (Fapesp). Atualmente, cerca de 3 mil capixabas possuem bolsas da Fapes e serão diretamente impactados pelo aumento.