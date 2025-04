Escola de Alegre promove roda de conversa com estudante Africana

A Escola “Professor Pedro Simão”, em Alegre, promoveu uma enriquecedora roda de conversa com os estudantes, abordando o tema “Os Desafios da Diversidade Cultural”.

A estudante africana Maria Inês Luís José Vendzane conduziu o momento, enquanto realiza seu mestrado na cidade. Ela compartilhou vivências, histórias e reflexões profundas sobre identidade, convivência e respeito às diferenças culturais.

Durante o bate-papo, Maria Inês levantou questões importantes sobre identidade, respeito às diferenças e convivência entre culturas distintas. Além disso, ela abordou os desafios enfrentados em sua trajetória pessoal e acadêmica no Brasil.

Os alunos conheceram mais sobre a cultura africana por meio dos relatos de Maria Inês e discutiram os desafios enfrentados por pessoas que vivem fora de seu país de origem. Eles debateram pautas como preconceito, discriminação, adaptação a novos contextos sociais e o reconhecimento da diversidade como riqueza.

Durante o evento, os estudantes refletiram criticamente sobre suas próprias vivências e sobre a importância de construir uma sociedade mais acolhedora e inclusiva.

A Diretora da Escola, Lucy Sader de Souza, enfatizou a importância da atividade, ressaltando que esta faz parte das ações da escola voltadas à valorização da diversidade e à formação cidadã de estudantes, incentivando o olhar crítico e o respeito às múltiplas culturas que compõem a sociedade. O principal objetivo desta roda de conversa, foi promover a equidade e a inclusão, e combater a discriminação racial nas escolas.

