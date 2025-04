Espetáculo de contação de histórias chega no Caparaó Capixaba

A região do Caparaó será palco de uma aventura cultural com o espetáculo Histórias Saborosas, da companhia teatral Mais um Ponto, Mais um Conto, que percorrerá as bibliotecas dos onze municípios da região com mais uma deliciosa contação de histórias. A iniciativa combina literatura, diversão e educação alimentar em uma experiência interativa para todas as idades.

A estreia acontece no dia 7 de abril (segunda-feira), às 8h, na Biblioteca da Escola Allan Kardec (Biencourt Dias), no Patrimônio da Penha, em Divino de São Lourenço. O espetáculo contará com intérprete de Libras, garantindo acessibilidade para todos.

Com um formato lúdico e envolvente, a Mais um Ponto, Mais um Conto, levará ao público histórias que estimulam o imaginário e abordam temas como alimentação saudável de forma criativa. A programação seguirá por outras cidades da região, com datas e locais a serem divulgados nos canais oficiais do projeto.

“Estamos muito entusiasmados em levar o espetáculo ‘Histórias Saborosas’ para o Caparaó Capixaba. Queremos despertar o encantamento pela leitura e pela cultura regional, especialmente nas crianças, mostrando que aprender pode ser uma deliciosa aventura. Essa circulação pelos 11 municípios é uma oportunidade única de conectar comunidades através da arte e da narrativa.”, enfatiza Eliane Correia sobre a circulação do projeto pela região.

O projeto é viabilizado pelo Edital Valorização da Diversidade 04/2023 – FUNCULTURA, da Secretaria de Estado da Cultura do Espírito Santo, com apoio do Ministério da Cultura – Governo Federal.

Serviço – Primeira Apresentação:

Histórias Saborosas

Data: 07/04/2025 (segunda-feira)

Horário: 8h

Local: Biblioteca da Escola Allan Kardec – Biencourt Dias (Patrimônio da Penha, Divino de São Lourenço)

Acessibilidade: Intérprete de Libras

Como Acompanhar a Agenda:

Site: www.maisumpontomaisumconto.com.br

Plataforma Mapa Cultural ES: https://mapa.cultura.es.gov.br/eventos/#list

Sinopse Histórias Saborosas

“Histórias Saborosas – Rota Caparaó” é um espetáculo de Contação de Histórias que compreende cinco histórias da cultura tradicional entrelaçadas por cantigas e brincadeiras da cultura brasileira, destacando a importância da preservação e memória cultural fomentando a representatividade nos livros infantis. Para aproximar a Arte de Contar Histórias do público, buscando a valorização de nossa cultura e nossos costumes através das cantigas e brincadeiras, a valorização do contador de histórias e o reconhecimento do seu fazer enquanto multiplicadores da cultura de um povo.

Nas duas edições anteriores, também realizadas nos municípios do Caparaó Capixaba, daí a expressão “Rota Caparaó”, tivemos uma adesão e resultados positivos. A primeira Rota se deu no período pandêmico e aconteceu de forma Híbrida, quando levamos o espetáculo Contos de Cor, de forma presencial e online, aos onze municípios da região. No segundo circuito, levamos o espetáculo “História, Historinha, Historieta”, desta vez de forma presencial, os municípios abraçaram o projeto e foi sucesso de público.

O objetivo é circular com o espetáculo “ Histórias Saborosas” pelos onze municípios do Caparaó Capixaba (Irupi, Iúna, Ibatiba, Ibitirama, Divino de São Lourenço, São José do Calçado, Alegre, Dores do Rio Preto, Jerônimo Monteiro, Muniz Freire, Guaçuí) levando duas apresentações do espetáculo “Histórias Saborosas” à bibliotecas municipais de cada cidade, promovendo a formação de público leitor, tornando real o acesso à literaturas, através de apresentações de Contação de histórias. Por meio do fomento e valorização do Contador de Histórias e da discussão em Guaçuí debates acerca dos seus temas, visa integrar, refletir e incorporar as várias áreas do conhecimento, cultura popular e resgate de brincadeiras à linguagem da Contação de Histórias.

