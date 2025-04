Espírito Santo segue com tempo instável e possibilidade de chuva; veja

Nesta quarta-feira (16) a previsão do tempo para o Espírito Santo é de instabilidade no estado devido à umidade trazida pelos ventos costeiros.

De acordo com o Incaper, há previsão de chuva ao longo do dia em todas as regiões.

Na Grande Vitória, variação de nuvens, com previsão de chuva passageira em alguns momentos.

Temperatura mínima de 21 °C e máxima de 31 °C. Vitória: mínima de 22 °C e máxima de 30 °C.

Na Região Sul, variação de nuvens, com previsão de chuva passageira em alguns momentos.

Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 22 °C e máxima de 31 °C. Nas áreas altas: mínima de 19 °C e máxima de 27 °C.

Na Região Serrana, variação de nuvens, com previsão de chuva passageira em alguns momentos.

Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 20 °C e máxima de 29 °C. Nas áreas altas: mínima de 18 °C e máxima de 27 °C.

Na Região Norte, variação de nuvens, com previsão de chuva passageira em alguns momentos.

Temperatura mínima de 23 °C e máxima de 32 °C.

Na Região Noroeste, variação de nuvens, com previsão de chuva passageira em alguns momentos.

Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 21 °C e máxima de 32 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo: mínima de 19 °C e máxima de 29 °C.

Na Região Nordeste, variação de nuvens, com previsão de chuva passageira em alguns momentos.

Temperatura mínima de 22 °C e máxima de 31 °C.