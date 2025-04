Fapes lança editais com foco na Economia Verde e Azul do ES

Contribuir para a preservação, conservação e a recuperação do meio ambiente, buscando o uso eficiente dos recursos naturais e a geração de iniciativas sustentáveis e bioeconômicas. Foi com esse objetivo que a Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes), em colaboração com a Fundação Renova, lançou, na última segunda-feira (14), de forma inédita, dois editais de apoio a projetos de pesquisa aplicada e extensão nos eixos temáticos da Economia Verde e Economia Azul e áreas de interesse correlatas.



“Esses editais são resultados de uma parceria com a Fundação Renova, que está apoiando financeiramente. A construção das chamadas contou com o apoio da Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Seama) e da Secretaria da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag), e a Fapes está executando uma ação voltada para a rede de pesquisa, e outra voltada para projetos de extensão”, destacou o diretor-geral da Fapes, Rodrigo Varejão.



“Desta forma, buscamos estimular projetos que desenvolvam soluções voltadas para a conservação, preservação e recuperação do nosso bioma. Essa iniciativa ganhou destaque no encontro do Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa (Confap), uma vez que outras FAPs que também têm o mesmo bioma nunca tinham executado edital semelhante”, complementou Rodrigo Varejão.

Formentar atividades

Essas iniciativas devem fomentar atividades que gerem impacto positivo em termos ambientais, sociais e econômicos, incluindo práticas agropecuárias sustentáveis, aquícolas e pesqueiras. As ações devem abranger tanto áreas continentais quanto ecossistemas costeiro-marinhos e manguezais nas áreas do Espírito Santo impactadas pelo rompimento da barragem de fundão, em Mariana-MG.



Os projetos de pesquisa aplicada e/ou extensão propostos para estes editais deverão ser desenvolvidos obrigatoriamente nos municípios da área da Bacia do Rio Doce, nas regiões costeira e marinha: Afonso Cláudio, Águia Branca, Alto Rio Novo, Anchieta, Aracruz, Baixo Guandu, Brejetuba, Colatina, Conceição da Barra, Fundão, Governador Lindemberg, Ibatiba, Ibiraçu, Itaguaçu, Itarana, Iúna, Jaguaré, João Neiva, Laranja da Terra, Linhares, Mantenópolis, Marilândia, Nova Venécia, Pancas, Rio Bananal, Santa Teresa, São Domingos do Norte, São Gabriel da Palha, São Mateus, São Roque do Canaã, Serra, Sooretama e Vila Valério.



Ambos editais contam com eixos temáticos e áreas de interesse que visam a orientar a seleção e o fomento dos projetos. As propostas deverão atender aos eixos temáticos descritos abaixo:

– Economia Azul – Áreas de interesse:

Biodiversidade;

Economia Circular;

Educação e Capacitação;

Pesca e Aquicultura;

Turismo Sustentável.

– Economia Verde – Áreas de interesse:

Economia Circular;

Insumos Agrícolas;

Produção Sustentável;

Educação e Capacitação em Agroecologia e Produção Orgânica.

Confira abaixo as diferenças de critérios de elegibilidade e recursos financeiros entre as chamadas públicas:

Apoio a projetos de Economia Verde e Azul no Espírito Santo

Esta chamada tem como público-alvo pesquisadores(as) e extensionistas vinculados a instituições de ensino e pesquisa pública ou privada sem fins lucrativos, localizada no Espírito Santo. As inscrições já estão abertas e devem ser feitas na plataforma SigFapes (www.sigfapes.es.gov.br) até o dia 14 de maio.



Os recursos financeiros disponíveis para a chamada serão de R$ 2,7 milhões, oriundos da Fundação Renova, e repassados ao Fundo Estadual de Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (Funcitec).

Apoio a projetos em GRUPO de Economia Verde e Azul no Espírito Santo

Esta chamada tem como público-alvo pesquisadores(as) e extensionistas vinculados a instituições de ensino e pesquisa pública ou privada sem fins lucrativos, localizada no Espírito Santo. As inscrições já estão abertas e devem ser feitas na plataforma SigFapes (www.sigfapes.es.gov.br) até o dia 14 de maio.



Neste edital, no entanto, exige-se que o proponente tenha titulação mínima de mestre há pelo menos 5 anos no eixo temático e linha de pesquisa da proposta. Além disso, a equipe executora terá que ser multidisciplinar e interinstitucional, sendo composta pelo coordenador e pelo menos mais três pesquisadores(as) com titulação mínima de mestre, indicados(as) como pesquisadores principais. Dois deles devem ser vinculados(as) instituições diferentes entre si e distintas da de vínculo do(a) coordenador(a).



O valor total disponível para o edital é de R$ 4 milhões de reais, oriundos da Fundação Renova, e repassados ao Funcitec. No entanto, o valor máximo de cada projeto é de até R$ 1 milhão.

Informações:

Lançamento do Edital 07/2025 – Apoio a projetos em GRUPO de Economia Verde e Azul no Espírito Santo: clique aqui e acesse o edital

Prazo de submissão: até as 17h59 do dia 14/05/2025

até as 17h59 do dia 14/05/2025 Valor total de recurso para o Edital: R$ 4 milhões

R$ 4 milhões Site para submissão: sigfapes.es.gov.br

sigfapes.es.gov.br Dúvidas sobre o edital? [email protected]

Lançamento do Edital 08/2025 – Apoio a projetos de Economia Verde e Azul no Espírito Santo: clique aqui e acesse o edital

Prazo de submissão : até as 17h59 do dia 14/05/2025

: até as 17h59 do dia 14/05/2025 Valor total de recurso para o Edital : R$ 2,7 milhões

: R$ 2,7 milhões Site para submissão : sigfapes.es.gov.br

: sigfapes.es.gov.br Dúvidas sobre o edital? [email protected]