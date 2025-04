Feriadão terá horários diferenciados de ônibus no ES

Para os feriados da Páscoa e Tiradentes, a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Espírito Santo (Ceturb-ES) já disponibilizou no site os horários dos ônibus na Sexta-Feira Santa (18) e da segunda-feira (21). Nos demais dias, as tabelas de horários permanecem as mesmas. Na quinta-feira (17), a operação será com horário de dias úteis e no sábado (19) e domingo (20), horários os ônibus funcionarão com tabelas de sábado e domingo.

Os horários de todas as linhas do sistema Transcol podem ser visualizados no site da Companhia (www.ceturb.es.gov.br) em “Horários”. Basta digitar o número da linha e buscar, no final da tabela, as partidas na aba “Feriados”.

Durante todo o feriadão, agentes da Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros vão acompanhar a operação para efetuar os ajustes que se fizerem necessários para atender aos usuários. Os usuários do sistema que tiverem dúvidas, podem acessar o site www.ceturb.es.gov.br ou entrar em contato com o Disque Ceturb no 0800 039 1517.