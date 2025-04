Festa da Penha: fiéis percorrem 600 km a pé, de moto, cavalo ou barco

A Festa da Penha 2025, de 20 a 28 de abril, é muito conhecida pelas tradicionais romarias, que reúnem milhares de fiéis percorrendo longos percursos para homenagear a padroeira do Espírito Santo. Nesta edição, estão confirmadas 14 romarias que, juntas, somam cerca de 635 quilômetros que serão feitos a pé, a cavalo, de moto, de bicicleta ou com embarcações. A distância daria quase para ir do Convento da Penha até o Santuário Nacional de Aparecida, em São Paulo, cuja viagem seria de 720km, aproximadamente.

A distância calculada considera os trajetos feitos pelas romarias que vêm do interior, das Dioceses de Cachoeiro, Colatina e São Mateus, que saem dessas cidades em direção ao Convento da Penha, em Vila Velha. Entre as realizadas nas proximidades da cidade canela-verde, a Romaria dos Cavaleiros é a que percorre o maior trajeto: são até 85km cavalgados pelos fiéis que saem de suas casas, se encontram no viaduto da Av. Carlos Lindenberg, e seguem em direção ao Parque da Prainha. A cavalgada vai abrir as romarias da festa, no dia 20 de abril, domingo de Páscoa.

Já a Romaria dos Homens, que reúne famílias inteiras saindo da Catedral Metropolitana de Vitória em direção ao Parque da Prainha, completa uma distância de 14 km. O caminho é todo feito a pé pelos fiéis, que carregam velas em homenagem à Nossa Senhora da Penha e, acompanhados da imagem da Santa, vão rezando e cantando até o destino. A peregrinação será no sábado, dia 26 de abril.

“A Romaria dos Homens é mais do que uma caminhada de fé; é um encontro de corações que batem no mesmo compasso da devoção a Nossa Senhora da Penha. A expectativa é grande, e a emoção se renova ao vermos não apenas os homens, mas famílias inteiras caminhando juntas, testemunhando que a fé é um elo que atravessa gerações. Para os fiéis, cada passo é uma entrega, uma súplica, um agradecimento. E ao final dessa caminhada, o verdadeiro destino não é apenas o ponto de chegada, mas a transformação”, afirma o padre Renato Criste, da Arquidiocese de Vitória.

Outro caminho de devoção e fé será a Moto Romaria organizada pela Polícia Rodoviária Federal, com saída do Parque de Exposições de Viana em direção à Prainha pela BR-101. A Moto Romaria será no domingo, dia 27, penúltimo dia do Oitavário, e vai passar por municípios como Viana, Cariacica, Vitória e Vila Velha, completando um trajeto de 37km. Já a Romaria dos Ciclistas vai sair de dois pontos, com um grupo partindo de Cobilândia, em Vila Velha, e outro de Camburi, em Vitória. A pedalada de Vila Velha vai somar quase 9km, enquanto aqueles que saem da capital vão percorrer cerca de 13km para o Parque da Prainha.

Seja de bicicleta, a cavalo, de moto, remando ou a pé, os fiéis podem demonstrar a devoção à Nossa Senhora da Penha da forma mais adequada para cada um, escolhendo entre uma das 14 romarias fazem parte da 3ª maior festa mariana do país.

Com o tema “Com Maria, peregrinos da esperança”, a 455ª Festa da Penha é realizada em meio ao Jubileu da Igreja Católica, que convida os fiéis a redescobrirem a esperança e espalhá-la. Ao longo dos nove dias de celebração em homenagem à Padroeira do Espírito Santo, contando com a instalação do terço gigante no dia 19 de abril, estão previstas 52 missas e 12 romarias. A estimativa é reunir milhares de fiéis entre 20 e 28 de abril no maior evento religioso do Estado e terceiro maior do Brasil. A programação completa será divulgada em breve, mas já prevê show do Padre Reginaldo Manzotti após a missa de encerramento.

Confira a programação das Romarias da Festa da Penha 2025:

Romaria dos Cavaleiros

20 de abril (domingo)

17h – Concentração na Av. Carlos Lindemberg, Viaduto Alfredo Copolillo

18h – Saída em direção ao Parque da Prainha

Romaria dos Militares

25 de abril (sexta-feira)

14h – Saída da Eames em direção ao Convento da Penha

Romaria das Pessoas com Deficiência

26 de abril (sábado)

8h – Saída do Santuário de Vila Velha até a Igreja do Rosário

Romaria dos Adolescentes

26 de abril (sábado)

9h – Concentração no Parque da Prainha

10h – Subida para o campinho do Convento

11h – Missa de Encerramento da Romaria

Romaria dos Homens

26 de abril (sábado)

18h – Missa de Envio na Catedral

19h – Bênção de Envio aos romeiros

23h – Missa de Encerramento no Parque da Prainha

Romaria da Diocese de São Mateus

26 de abril (sábado)

8h – Missa no Campinho do Convento

Romaria da Diocese de Cachoeiro

26 de abril (sábado)

16h – Missa no Campinho do Convento

Romaria da Diocese de Colatina

27 de abril (domingo)

9h – Missa no Campinho do Convento

Remaria

27 de abril (domingo)

7h30 – Concentração na Praia do Ribeiro (Praia da Costa)

8h – Saída da Praia do Ribeiro para a Prainha de Vila Velha

Romaria das Mulheres

27 de abril (domingo)

15h30 – Saída do Santuário de Vila Velha para o Parque da Prainha

Moto Romaria

27 de abril (domingo)

8h – Concentração no Parque de Exposição de Viana

9h – Saída em direção ao Parque da Prainha (trajeto pela BR 101)

Romaria dos Conguistas

28 de abril (segunda-feira)

8h – Saída do portão do Convento da Penha

Romaria dos Ciclistas de Vila Velha

28 de abril (segunda-feira)

8h – Saída da Praça Sebastião Cibien, Cobilândia, em direção ao Parque da Prainha

Romaria dos Ciclistas de Vitória

28 de abril (segunda-feira)

7h – Saída no Atlântica Parque, final da Orla de Camburi, em Vitória, em direção ao Parque da Prainha