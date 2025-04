Festa da Penha terá mais de 50 missas, atrações noturnas e 14 romarias

A programação completa da 455ª edição da Festa da Penha foi divulgada. Ao longo dos nove dias de celebração em homenagem à Padroeira do Espírito Santo, contando com a instalação do terço gigante no dia 19 de abril, estão previstas mais de 50 missas e 14 romarias. A estimativa é reunir milhares de fiéis entre 20 e 28 de abril no maior evento religioso do Estado e terceiro maior do Brasil.

A programação contará com uma acolhida feita pelos frades franciscanos e a oração da Coroa Franciscana das Sete Alegrias de Nossa Senhora, além do Devocional Oitavário.

Outra novidade é que, na terça-feira, haverá a recitação do terço no Campinho do Convento. Além disso, a Festa da Penha terá a celebração à noite. Tradicionalmente realizado às 15h no Campinho do Convento, o Devocional agora ocorrerá também às 19h, permitindo a participação daqueles que não podem comparecer à tarde.

“A festa da Penha começa muito antes da programação oficial. As reuniões, os encontros, as definições são também um momento importante da festa, que é a organização. Nesse sentido, a programação propriamente dita da festa começa com a colocação do Terço Gigante entre as icônicas palmeiras do convento, embelezando ainda mais o cartão postal mais visitado do Espírito Santo”, declara o frei Gabriel Dellandrea, guardião do Convento da Penha.

O ano de 2025 será um momento especial para a Igreja Católica, pois marca o Jubileu, um período de perdão dos pecados dos fiéis. Com o lema “Peregrinos de Esperança”, o Jubileu de 2025 convida a Igreja a redescobrir a esperança e a espalhá-la. Inspirada, a Festa da Penha neste ano tem como tema “Com Maria, peregrinos de esperança”.

A identidade visual da Festa reforça esse tema. O design representa um caminho que passa pelo portal do Convento, reforçando que a Igreja Católica está sempre de portas abertas para os devotos. Esse percurso leva à imagem de Nossa Senhora da Penha, simbolizando a jornada de fé e esperança dos fiéis. Uma luz emana do Menino Jesus, simbolizando que Ele é o caminho e a esperança.

Com o tema “Com Maria, peregrinos da esperança”, a 455ª Festa da Penha é realizada em meio ao Jubileu da Igreja Católica, que convida os fiéis a redescobrirem a esperança e espalhá-la. Ao longo dos nove dias de celebração em homenagem à Padroeira do Espírito Santo, contando com a instalação do terço gigante no dia 19 de abril, estão previstas mais de 50 missas e 14 romarias. A estimativa é reunir milhares de fiéis entre 20 e 28 de abril no maior evento religioso do Estado e terceiro maior do Brasil.

Festa da Penha 2025

A Festa da Penha 2025 é realizada pela Mitra Arquidiocesana de Vitória, Convento da Penha, Associação dos Amigos do Convento da Penha. A correalização é do Convention Bureau e Prefeitura Municipal de Vila Velha. O evento tem patrocínio da ArcelorMittal, Cesan, Banestes, Extrabom, Javé Construtora e LeCard. O copatrocínio é da Unimed Vitória, Vale e Instituto Cultural Vale. O apoio é da TVE, TV Gazeta e A Gazeta. O apoio institucional é da Prefeitura Municipal da Serra, Prefeitura Municipal de Cariacica e Governo do Estado do Espírito Santo.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO OFICIAL DA FESTA DA PENHA 2025:

19 DE ABRIL (SÁBADO)

9h – Instalação do terço gigante no Campinho do Convento da Penha

20 DE ABRIL (DOMINGO DE PÁSCOA) – 1º DIA DO OITAVÁRIO

TEMA DO DIA: Com Maria, peregrinos do amor

5h e 7h – Missas na Capela do Convento

7h30 – Corrida da Penha – Início na Praça do Ciclista x Parque da Prainha

9h e 11h – Missas no Campinho do Convento

14h – Acolhida com os frades franciscanos e oração da Coroa Franciscana das Sete Alegrias de Nossa Senhora – Campinho do Convento – transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)

15h – Devocional – Campinho do Convento – transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)

16h – Missa de abertura da Festa da Penha no Campinho do Convento – transmissão ao vivo (TVE Canal 2.2, tvs, rádios, internet). Área pastoral: Vila Velha

17h – Romaria dos Cavaleiros – concentração na Avenida Carlos Lindemberg (viaduto Alfredo Copolilo) e às 18h – saída em direção ao Parque da Prainha – Realização: Comitiva Pai & Filho

19h – Acendimento da imagem iluminada em Vila Velha – Areia da Praia da Costa em Vila Velha – Direção da Avenida Champagnat

19h – Acendimento da imagem iluminada em Cariacica – Nova Orla de Cariacica

19h – Acendimento da imagem iluminada em Serra – Parque da Cidade

21 DE ABRIL (SEGUNDA-FEIRA) – 2º DIA DO OITAVÁRIO

TEMA DO DIA: Com Maria, peregrinos da caridade

7h, 9h e 11h – Missas na Capela do Convento

14h – Acolhida com os frades franciscanos e oração da Coroa Franciscana das Sete Alegrias de Nossa Senhora – Campinho do Convento – transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)

15h – Devocional – Campinho do Convento – transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)

16h – Missa 2º dia do Oitavário no Campinho do Convento – transmissão ao vivo (TVE Canal 2.2, tvs, rádios, internet). Área pastoral: Serrana

19h – Devocional – Campinho do Convento – transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)

19h30 – Bênção para os Casais no Campinho do Convento, com Eliana e Ricardo Sá e Padre Éder Hoffman – transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)

22 DE ABRIL (TERÇA-FEIRA) – 3º DIA DO OITAVÁRIO

TEMA DO DIA: Com Maria, peregrinos da fé

7h, 9h e 11h – Missas na Capela do Convento

14h – Acolhida com os frades franciscanos e oração da Coroa Franciscana das Sete Alegrias de Nossa Senhora – Campinho do Convento – transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)

15h – Devocional – Campinho do Convento – transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)

16h – Missa 3º dia do Oitavário no Campinho do Convento – transmissão ao vivo (TVE Canal 2.2, tvs, rádios, internet). Área pastoral: Cariacica/Viana

19h – Devocional – Campinho do Convento – transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)

19h30 – Toda Terça Tem Terço com Frei Paulo César, Frei Jorge Lázaro e a Fraternidade Franciscana – transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)

23 DE ABRIL (QUARTA-FEIRA) – 4º DIA DO OITAVÁRIO

TEMA DO DIA: Com Maria, peregrinos do cuidado

7h, 9h e 11h – Missas na Capela do Convento

14h – Acolhida com os frades franciscanos e oração da Coroa Franciscana das Sete Alegrias de Nossa Senhora – Campinho do Convento – transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)

15h – Devocional – Campinho do Convento – transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)

16h – Missa 4º dia do Oitavário no Campinho do Convento – transmissão ao vivo (TVE Canal 2.2, tvs, rádios, internet). Área pastoral: Benevente

19h – Devocional – Campinho do Convento – transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)

19h30 – Noite Mariana com Adriana Arydes – Campinho do Convento – transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)

24 DE ABRIL (QUINTA-FEIRA) – 5º DIA DO OITAVÁRIO

TEMA DO DIA: Com Maria, peregrinos da comunicação do Evangelho

7h, 9h e 11h – Missas na Capela do Convento

14h – Acolhida com os frades franciscanos e oração da Coroa Franciscana das Sete Alegrias de Nossa Senhora – Campinho do Convento – transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)

15h – Devocional – Campinho do Convento – transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)

16h – Missa 5º dia do Oitavário no Campinho do Convento – transmissão ao vivo (TVE Canal 2.2, tvs, rádios, internet). Área pastoral: Serra/Fundão

19h – Devocional – Campinho do Convento – transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)

19h30 – Oração em Canção com Davidson Silva e Padre Hadeleon Santana – Campinho do Convento – transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)

25 DE ABRIL (SEXTA-FEIRA) – 6º DIA DO OITAVÁRIO

TEMA DO DIA: Com Maria, peregrinos da amizade

7h, 9h e 11h – Missas na Capela do Convento

14h – Romaria dos Militares – saída do portão do Convento

14h – Acolhida com os frades franciscanos e oração da Coroa Franciscana das Sete Alegrias de Nossa Senhora – Campinho do Convento – transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)

15h – Devocional – Campinho do Convento – transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)

16h – Missa 6º dia do Oitavário no Campinho do Convento – transmissão ao vivo (TVE Canal 2.2, tvs, rádios, internet). Área pastoral: Vitória

19h – Devocional – Parque da Prainha – transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)

19h30 – Noite Oracional: Mães que Oram pelos Filhos com Salette Ferreira – Parque da Prainha – transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)

26 DE ABRIL (SÁBADO) – 7º DIA DO OITAVÁRIO

TEMA DO DIA: Com Maria, peregrinos da luz

7h – Missa na Capela do Convento

8h – Romaria das Pessoas com Deficiência, saída do Santuário de Vila Velha até a Igreja do Rosário, na Prainha, onde será celebrada a Missa

8h – Missa com a Romaria da Diocese de São Mateus – Campinho do Convento – transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)

10h – Romaria dos Adolescentes – saída do Parque da Prainha

11h – Missa com Adolescentes no Campinho do Convento

15h – Devocional – Campinho do Convento – transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)

16h – Missa 7º dia do Oitavário – Romaria da Diocese de Cachoeiro de Itapemirim no Campinho do Convento – transmissão ao vivo (TVE Canal 2.2, tvs, rádios, internet)

18h – Romaria dos Homens – Missa de Envio – Catedral de Vitória – transmissão ao vivo (TVE, tvs, rádios, internet)

19h – Romaria dos Homens – transmissão e apresentação e especial Salve Mãe das Alegrias com Laila Magesk, Frei Felipe Carretta, Padre Renato Criste, Coral ArcelorMittal e convidados no Parque da Prainha – transmissão ao vivo (TVE, tvs, rádios, internet)

23h – Missa de Encerramento da Romaria dos Homens no Parque da Prainha – transmissão ao vivo (TVE, tvs, rádios, internet)

27 DE ABRIL (DOMINGO) – 8º DIA DO OITAVÁRIO

TEMA DO DIA: Com Maria, peregrinos da Esperança

5h e 7h – Missas na Capela do Convento

8h – Remaria, concentração às 7h30 na Praia do Ribeiro, Praia da Costa

8h – Concentração Moto Romaria no Parque de exposição de Viana. Saída às 9h em direção à Prainha – Realização: Polícia Rodoviária Federal

9h – Missa com a Romaria da Diocese de Colatina no Campinho do Convento – transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)

11h – Missa no Campinho do Convento

15h – Especial Salve Mãe das Alegrias com Laila Magesk, Frei Felipe Carretta, Padre Renato Criste e convidados – no Parque da Prainha – transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)

15h30 – Romaria das Mulheres – saída do Santuário de Vila Velha – transmissão ao vivo (TVE, tvs, rádios, internet)

16h30 – Devocional – Parque da Prainha – transmissão ao vivo (TVE, tvs, rádios, internet)

17h – Missa de Encerramento da Romaria das Mulheres no Parque da Prainha – transmissão ao vivo (TVE, tvs, rádios, internet)

19h – Coro Jovem Vale Música canta Clube da Esquina com participação de Flávio Venturini, no Parque da Prainha

22h – Missa de abertura da Vigília Jovem – Campinho do Convento e logo após, música e oração com participação de Nilton Junior

28 DE ABRIL (SEGUNDA-FEIRA)

DIA DA PADROEIRA DO ESPÍRITO SANTO

0h, 1h, 2h, 3h, 4h, 5h, 6h e 9h – Missas na Capela do Convento

7h – Missa CRB e Seminário – Campinho do Convento – transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)

7h – Romaria dos ciclistas de Vitória – saída do Atlântica Parque, no final da orla de Camburi, em Jardim Camburi

8h – Romaria dos Conguistas, saída do portão do Convento em direção ao Campinho

8h – Romaria dos Ciclistas de Vila Velha – saída em frente à praça Sebastião Cibien, em Cobilândia, Vila Velha

10h – Missa – Pastorais Sociais – Vicariato para Ação Social – Campinho do Convento – transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)

12h – Missa no Campinho do Convento

14h – Programa Especial Salve Mãe das Alegrias com Laila Magesk, Frei Felipe Carretta, Padre Renato Criste e convidados no Parque da Prainha – transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)

16h – Missa de encerramento da Festa da Penha no Parque da Prainha – transmitida pela TV Gazeta

18h30 – Show de encerramento da Festa da Penha com Padre Reginaldo Manzotti – Parque da Prainha

Após o show de encerramento – despedida da Imagem de Nossa Senhora da Penha – os fiéis poderão acompanhar até o portão do Convento, onde haverá bênção final e os freis subirão com a imagem.