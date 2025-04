Festa Raiar da Liberdade é celebrada no Quilombo Vargem Alegre

A tradicional festa Raiar da Liberdade é realizada anualmente no Quilombo Vargem Alegre, localizado no distrito de São Vicente, em Cachoeiro de Itapemirim. Neste ano, a comemoração ocorrerá no próximo sábado (03), com início às 19 horas.

A programação inclui uma missa, apresentações culturais e a tradicional feijoada preparada pelos próprios moradores da localidade. O evento é realizado com recursos do Edital 04/2023 – Valorização da Diversidade Cultural Capixaba, viabilizado pelo Fundo de Cultura do Estado do Espírito Santo (Funcultura), da Secretaria da Cultura (Secult).

A festa rememora o 13 de maio de 1888, data simbólica da abolição da escravatura no Brasil, e atrai visitantes e grupos de patrimônio imaterial de diferentes regiões. O grupo anfitrião é o Caxambu Alegria de Viver, atualmente sob a liderança dos mestres Ormyr Caitano, Pedro Paulo Caetano e Lúcia Maria Caitano. Antes deles, o grupo também foi conduzido por seus irmãos Hyldo, Canuta e Luzia, já falecidos, que deixaram um importante legado.

“Mesmo com a falta de alguns amigos e familiares que já se foram, a gente continua aqui, firme, por nós e por eles também, celebrando o Raiar da Liberdade. Esse sempre foi um momento muito especial para a gente, uma tradição que começou lá atrás, com nossos avós, que foram libertos, e que nossos pais mantiveram”, comenta Dona Lúcia Maria, também conhecida como Mestra Lucinha.

Acessibilidade

O Raiar deste ano conta com recursos de acessibilidade, como intérpretes de libras, audiodescrição, disponibilização de monitores e reserva de cadeiras e mesas para portadores de necessidades especiais e idosos. Além disso, o local onde a feijoada é servida dispõe de rampa para acesso de cadeirantes.

“A celebração do Raiar da Liberdade simboliza, historicamente, um momento de exaltação à conquista da liberdade pelo povo negro e à resistência, que permanece até os dias atuais. O compromisso dos seus realizadores é dar continuidade a esse legado, juntamente com o grupo Alegria de Viver, que, apesar de certas adversidades, segue mantendo viva essa importante tradição”, destacou o presidente do Instituto de Preservação do Patrimônio Cultural Ádapo, Genildo Coelho Hautequestt Filho.



O evento conta com o apoio da Associação de Salvaguarda do Patrimônio Imaterial Cachoeirense, do Instituto Ádapo e do Studio Inovar Arquitetura.

Serviço:

Raiar da Liberdade

Data: 03 de maio, sábado

Horário: 19 horas.

Evento gratuito.

Programação:

19h: Missa afro, animada pela Paróquia Nossa Senhora Aparecida, de Itaoca Pedra

20h: Apresentação de grupos de patrimônio imaterial

21h15: Feijoada comunitária

22h: Encerramento das atividades

Como chegar a Vargem Alegre

Seguir pela rodovia Cachoeiro X Castelo. Na Usina São Miguel, entrar na estrada em direção ao distrito de São Vicente. Antes de chegar a São Vicente, virar à esquerda e seguir por um pequeno trecho de estrada não pavimentada até Vargem Alegre.

Localização no Google Maps: https://goo.gl/maps/p7KGXvw1i6zatdiGA