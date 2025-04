Fiéis vão subir quase mil metros para Festa no Conventinho da Penha

Na próxima segunda (28) fiéis de Alfredo Chaves e cidades vizinhas subirão a pé um monte de 850 metros de altitude em Carolina para festejar a padroeira do Estado, Nossa Senhora da Penha. A celebração religiosa acontece às 10h. A peregrinação recebe centenas de devotos.

Lá foi construída há mais de cem anos uma capela em louvor a santa, que há décadas, pontualmente todos os anos, recebe uma tradição de peregrinação. A capela foi apelidada carinhosamente pelos moradores da região de ‘Conventinho da Penha’, por lembrar do famoso Convento da Penha, em Vila Velha.

De acordo com o proprietário de uma pousada da região, Cinésio Pin, a igrejinha foi edificada no começo do século passado por seu bisavô, Egistro Pinon, que veio da Itália e se hospedou na região com ajuda de moradores locais. “A primeira igrejinha era de pau-a-pique e depois de quarenta anos foi derrubada e construída outra de alvenaria que está erguida até hoje. O local começou ser bastante frequentado por moradores e turistas da região e ganhou o apelido de Conventinho da Penha”, conta.

Segundo Pin, o motivo exato da construção não se sabe, mas a família acredita que foi para professar a fé do patriarca da família e abençoar a região. No dia da festa, após a missa, acontece comercialização de pratos típicos e leilões. “É um dia de festa, que as comunidades da região param para respeitar a santa e se confraternizarem”, disse.

Este ano o local recebeu ampliação da área e melhorias na estrutura da capela.

No alto do morro, o popular Conventinho da Penha fica aberto diariamente para visitações. Há dois caminhos para chegar ao local, por Carolina, entre as pousadas Vale das Cachoeiras e Águas de Pinon e pela comunidade de São Roque de Maravilha.