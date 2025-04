Findes leva inovação, dados e soluções para o Vitória Petroshow 2025

Inovação, oportunidades de fomento e dados sobre um dos setores mais relevantes da cadeia produtiva capixaba. Esses são os assuntos que o time de especialistas da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes) apresentarão em diversos painéis no Vitória Petroshow 2025. O evento é considerado a maior feira do setor energético capixaba, que acontece entre os dias 09 e 10 de abril, no Centro de Convenções de Vitória.

Para o presidente da Findes, Paulo Baraona, o setor desempenha um papel fundamental para a economia capixaba. “A produção de petróleo e gás natural gera grandes oportunidades no Espírito Santo. Estamos entre os maiores estados produtores de óleo e gás natural no país. Além disso, o segmento gera milhares de empregos no Estado e vem desenvolvendo cada dia mais a sua cadeia de fornecedores, o que fortalece o desenvolvimento socioeconômico capixaba”, destaca.

Além dos painéis, a Findes levará um estande para que os visitantes da feira conheçam mais sobre os produtos e soluções ofertadas pelo IEL-ES e pelo Findeslab. “Essa é uma forma de aproximar a Findes cada vez mais das empresas em especial das capixabas. Queremos que elas tenham acesso a uma série de oportunidades que desenvolvemos para fortalecer a produtividade e tornar o Espírito Santo ainda mais competitivo”, enfatiza Baraona.

O Vitória Petroshow é uma feira de alcance internacional, voltada para quem atua diretamente ou indiretamente no setor de petróleo e gás. Em 2024, o evento reuniu mais de 50 estandes de empresas nacionais e internacionais e movimentou cerca de R$ 150 milhões em rodadas de negócios que estimulam conexões e oportunidades, além de contar com painéis para discutir as principais tendências e estimular o crescimento do setor energético.

Confira a participação da Findes na Vitória Petroshow 2025

A Findes abrirá os debates na arena Tendências e oportunidades na terça-feira (08), às 15h30, com a analista de negócios da Findes Rubya Salomão mediando painél “Investimentos e novos projetos no Espírito Santo: Como fornecedores podem se posicionar”. Mais tarde, às 18 horas, o especialista em projetos da Findes Gustavo Nunes apresentará o Capta360 (ferramenta desenvolvida pela Federação para apoiar empresas na busca por editais de fomento) no painel “Open Innovation: Conexão entre desafios e ideias inovadoras”.

Já na quarta-feira (09), às 15h30, a economista-chefe da Findes e gerente executiva do Observatório Findes, Marília Silva, fará parte do painel “Panorama do mercado de óleo e gás no ES: Perspectivas e Oportunidades”.