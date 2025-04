Frente fria avança e traz chuva forte e ventania no ES neste domingo

Neste domingo (6) devido a passagem de uma frente-fria pelo mar, o tempo ficará instável, em todas as regiões do Espírito Santo. Chove em alguns momentos do dia, em todas as regiões, com possibilidade de pancadas de chuva, na região Serrana, Sul e na Grande Vitória.

De acordo com o Incaper, os ventos sopram com intensidade moderada ao longo do dia, com possibilidade de rajadas mais fortes em alguns momentos.

Na Grande Vitória, céu nublado, com previsão de pancadas de chuva ao longo do dia. Ventos com intensidade moderada a forte na região, em alguns momentos. Temperatura mínima de 22 °C e máxima de 29 °C. Vitória: mínima de 22 °C e máxima de 28 °C.

Na Região Sul, céu nublado, com previsão de pancadas de chuva ao longo do dia. Ventos com intensidade moderada a forte na região, em alguns momentos. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 21 °C e máxima de 26 °C. Nas áreas altas: mínima de 16 °C e máxima de 21 °C.

Na Região Serrana, céu nublado, com previsão de pancadas de chuva ao longo do dia. Ventos com intensidade moderada a forte na região, em alguns momentos. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 16 °C e máxima de 25 °C. Nas áreas altas: mínima de 16 °C e máxima de 20 °C.

Na Região Norte, céu nublado, com previsão de pancadas de chuva ao longo do dia. Ventos com intensidade moderada a forte na região, em alguns momentos. Temperatura mínima de 22 °C e máxima de 29 °C.

Na Região Noroeste, céu nublado, com previsão de pancadas de chuva ao longo do dia. Ventos com intensidade moderada a forte na região, em alguns momentos. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 23 °C e máxima de 30 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo: mínima de 21 °C e máxima de 27 °C.

Na Região Nordeste, céu nublado, com previsão de pancadas de chuva ao longo do dia.Ventos com intensidade moderada a forte na região, em alguns momentos. Temperatura mínima de 23 °C e máxima de 29 °C.