GCM apreende moto roubada em Cachoeiro, e motivo chama a atenção; veja

Uma motocicleta com restrição de furto e roubo foi localizada na manhã deste sábado (5), em Cachoeiro de Itapemirim, graças ao sistema de videomonitoramento da cidade. O alerta foi emitido pelo Cerco Inteligente ao identificar o veículo, uma Honda CG Titan vermelha, sendo transportado por um reboque na Avenida Aristides Campos, no bairro Basileia.

De acordo com informações da Guarda Civil Municipal (GCM), o trajeto da motocicleta foi acompanhado pelas câmeras do videomonitoramento, e o CIODES acionou uma equipe da corporação para averiguar a situação. Os agentes se deslocaram até uma loja de motos, onde o veículo havia sido deixado para manutenção.

Moto roubada

No local, o proprietário da oficina confirmou que a motocicleta havia sido roubada na noite anterior, por volta das 21h, no distrito de São Joaquim. Pouco depois, o atual possuidor do veículo também se apresentou aos agentes, portando o boletim de ocorrência do roubo.

Segundo ele, após realizar buscas por conta própria, conseguiu localizar a motocicleta em uma casa abandonada no bairro Central Parque, próximo ao Trevo da Coca-Cola, por volta das 9h30 da manhã. A moto estava com avarias na parte dianteira e foi levada por ele à oficina, sem comunicar previamente à polícia sobre a recuperação.

Encaminhados para Delegacia

Como o veículo ainda constava com restrição de furto e roubo e não havia sido dado baixa na delegacia, a motocicleta foi recolhida ao pátio credenciado do Detran. Outro fator que motivou a remoção foi a situação documental: o atual possuidor tinha apenas a posse do veículo, que ainda está registrado no nome do proprietário anterior. Este, por sua vez, compareceu à oficina e informou ter vendido a motocicleta em 2019, sem saber que ela ainda constava em seu nome.

Diante dos fatos, as partes envolvidas foram encaminhadas à 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, onde o caso foi apresentado à autoridade policial de plantão para as providências cabíveis.