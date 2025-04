GCM apreende motocicleta com chassi raspado em Cachoeiro

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Cachoeiro de Itapemirim, prendeu, na última quarta-feira (23), uma motocicleta com chassi raspado. A ação ocorreu no bairro Guandu.

Durante um preventivo realizado próximo ao Mercado da Pedra, os guardas municipais se depararam com um motociclista trafegando na contramão. Quando avistou os agentes, o condutor parou e abandonou o veículo de cor azul em uma esquina. Ele deixou o capacete no guidom da moto e fugiu em direção a uma escadaria.

Os agentes verificaram que a motocicleta tinha o chassi raspado e a placa estava em desacordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Devido às alterações, o veículo foi removido ao pátio credenciado pelo Detran no município.

