GCM de Marataízes prende suspeito de cometer furtos na região

Um homem foi preso pela Guarda Civil Municipal de Marataízes nesta quinta-feira (17) após cometer furtos na região.

De acordo com informações da GMC, o suspeito conseguiu subtrair dois aparelhos celulares em ações distintas. Na sequência, ele ainda tentou furtar uma relojoaria.

A partir das imagens captadas pelo videomonitoramento, a equipe do K9 iniciou as buscas e localizou o suspeito em uma área próxima aos locais dos crimes. Ele foi detido e, em seguida, encaminhado ao Departamento de Polícia Judiciária (DPJ) de Marataízes.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui