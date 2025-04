GCM de Vila Velha inicia curso de operações ambientais e rurais

A Guarda Municipal de Vila Velha iniciou o I Curso de Operações Ambientais e Rurais (COAR), do grupamento ambiental. Ao todo 15 agentes iniciaram a instrução na terça-feira (29).



Esse é o primeiro curso COAR que a Guarda Municipal de Vila velha está oferecendo. “Estamos qualificando esses agentes para atuarem no grupamento Ambiental da GMVV. O município tem uma área rural robusta e vimos a necessidade de formar um grupamento especializado para combater crimes ambientais e realizar o patrulhamento”, ressalta a comandante da Guarda Municipal, Landa Marques.



O COAR é uma ferramenta essencial para os profissionais que atuam em operações rurais e em mata atlântica, aplicando técnicas de patrulhamento tático motorizado, patrulha em áreas de mata e operações conjuntas com outros órgãos.



“Os agentes passaram pela matéria Ambiental no curso de formação da Guarda Municipal, no entanto esse curso é para os agentes que irão atuar especificamente na área rural. As técnicas que irão ser ensinadas são fundamentais para lidar com situações cotidianas como desmatamentos, queimadas, caça predatória e tráfico de fauna”, ressalta o inspetor da Ambiental, Diego Augusto.



O inspetor salienta que os agentes também irão aprender a lidar com situação não corriqueiras à atuação do guarda municipal que trabalha na cidade. “A instrução terá uma abordagem teórica e prática, pois o objetivo é especializar os agentes como deslocar dentro da mata, inclusive em situações de emergência e em acidentes. Eles também terão treinamentos durante a noite, que é um ambiente totalmente diferente do que encontram com a luz solar”, ressalta.



O curso terá duração de 20 dias com 170 horas de treinamento intensivo e focado em técnicas e táticas aplicáveis ao serviço operacional diário. Ao todo são 26 matérias na grade curricular do curso como: sobrevivência em áreas de mata atlântica; orientação e navegação em áreas de mata atlântica; armamento e tiro – treinamento com arma longa; patrulhamento rural especializado; nós e amarrações; afiação, manuseio e cuidado com lâminas; manejo de herpetofauna (jacarés); manejo de fauna terrestre; atendimento pré-hospitalar: animais peçonhentos; procedimentos de busca e resgate; combate a princípio de incêndio florestal; noções de atendimento a emergências químicas; atendimento pré-hospitalar (APH); operações policiais; entre outras matérias.



“Segurança Pública é prioridade para a gestão. Já tínhamos a Inspetoria Ambiental, agora, teremos agentes mais capacitados para enfrentar a criminalidade no região rural e ambiental do município. Quem sai ganhando com essa qualificação é a população canela-verde”, ressalta o secretário de Defesa Social e Trânsito, major Rogério Gomes.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui