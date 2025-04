GCM prende suspeito de tentar roubar loja em Cachoeiro

Na noite da última terça-feira (29), equipes da Guarda Civil Municipal (GCM) de Cachoeiro de Itapemirim prenderam um homem suspeito de tentar roubar uma loja no bairro Ibitiquara, próxima a antiga Ciretran.

A tentativa de roubo foi registrada pela manhã, por volta das 10h30. O homem, de 29 anos, entrou na loja como se fosse cliente. Ao verificar que a proprietária estava sozinha no estabelecimento, ele anunciou o assalto usando uma faca. Em seguida, exigiu que ela entregasse o celular, cartões, senha e dinheiro do caixa.

O acusado chegou a pegar o celular da vítima. No entanto, um cliente entrou na loja, percebeu a atitude suspeita e tentou imobilizar o criminoso, que conseguiu fugir sem levar o aparelho.

Por volta das 19h25, o sistema de videomonitoramento passou informações de que um homem, com as mesmas características do acusado estaria próximo a Rodoviária do Interior, na Avenida Beira Rio. Equipes da GCM se deslocaram até o local. Ele tentou correr ao avistar as viaturas da guarda. Porém, os agentes conseguiram imobilizá-lo.

Durante a abordagem, dentro de uma mochila, foram encontradas a faca e a camisa que ele utilizava no momento da tentativa de roubo. Sendo assim, o homem, que tem várias passagens por tráfico de drogas e furto, foi encaminhado para a Delegacia Regional de Cachoeiro, onde foi autuado em flagrante.