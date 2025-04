Gestão anterior de Marataízes deixou passivo de R$ 220 mi

A Secretaria Municipal de Finanças de Marataízes divulgou nesta sexta-feira (11), uma Certidão atendendo ao pedido de informações apresentado pela administração anterior de Marataízes a respeito das dívidas do deixadas para a atual gestão.

Segundo o documento, que atende ao Processo Administrativo nº 6376/2025, foi identificado Resto a Pagar (sem recursos em conta) no valor de R$17.180.133,52. Observadas ainda pendências em relação a obras paralisadas, sem emissão de Notas Fiscais, no montante de R$14.215.190,52 e ainda um valor de R$40.727.490,31 referente obras em 2025, todas com excesso de prazo na sua execução, iniciadas em 2016 e 2019, que já deveriam ter sido concluídas e foram paralisadas no final do mandato anterior.

A Certidão informa também que o último prefeito deixou a rescisão dos servidores comissionados para a atual gestão, gerando um passivo de R$1.293.000,00. Há ainda empenhos não pagos num total de R$440.790,02, dívida com a empresa responsável pela manutenção da frota de veículos no montante de R$500.000,00, e uma dívida de R$286.905,07, referente a um curso ministrado pela Academia de Polícia Civil (Acadepol) em 2021 e 2022. Essa dívida, inclusive, gerou a inclusão da Prefeitura de Marataízes no Cadastro de Inadimplentes (Cadin), o que impede o recebimento de recursos financeiros do Estado.

Há ainda uma dívida de R$202.425,42 com a Link Card, empresa que fornece o cartão para abastecimento dos veículos da Prefeitura com combustível; dívida de R$2.000.000,00 com o Consórcio da Saúde CIM-Expandida Sul e mais R$900.000,00 pagos ao consórcio em outubro do ano passado sem cobertura financeira.

Em relação à conta dos royalties de petróleo, foi identificado um déficit de R$16.446.676,49 e um montante de R$126.000.000,00 da conta dos royalties, usado ilegalmente para custear o auxílio alimentação dos servidores municipais entre os anos de 2019 a 2023.

Com isso, de acordo com a Certidão, o passivo (dívidas) total deixado pela administração anterior da Prefeitura de Marataízes chega ao valor aproximado de R$220.318.609,00.

O levantamento foi realizado pela equipe técnica da Secretaria Municipal de Finanças e é assinado pela secretária Valquíria Araújo Goulart.