Governador vistoria obras do Cais das Artes e prevê entrega em janeiro

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, realizou, na manhã desta quinta-feira (3), uma visita técnica às obras do Cais das Artes, em Vitória. Acompanhado por engenheiros e técnicos do Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES), Casagrande conferiu o andamento da construção, que já recebeu mais de R$ 150 milhões em investimentos. A previsão é de que o museu seja entregue até janeiro de 2025, enquanto a conclusão total do complexo está prevista para 2026.

Durante a vistoria, o governador destacou os desafios enfrentados desde o início do projeto, em 2010. “A obra passou por grandes entraves. A empresa contratada inicialmente não conseguiu dar continuidade e abandonou o projeto. Depois, o governo seguinte optou por paralisar novamente. Quando reassumi em 2019, iniciamos as tratativas para a retomada, mas o caso foi parar na Justiça. Apenas em julho de 2023 conseguimos um acordo junto ao consórcio responsável, homologado pelo Judiciário”, explicou.

Casagrande também ressaltou a importância do Cais das Artes para o turismo e a cultura capixaba. “Queremos que, a partir do final deste ano, esse equipamento já esteja disponível para a população. O Cais das Artes será um ponto de referência para grandes eventos nacionais e internacionais, oferecendo um espaço completo com museu, teatro, salas de exposições, restaurante, cafeteria e muito mais”, afirmou.

Etapas da obra

As intervenções atuais incluem a recuperação de estruturas metálicas, impermeabilização e a instalação de painéis pré-moldados na rampa do museu. Também seguem em andamento a concretagem do piso do teatro e a finalização de sistemas como iluminação, áudio, vídeo e climatização. No teatro, já foram concluídos serviços como alvenaria, sanitários, bar e concretagem do piso. Já no museu, o sistema de climatização e a compartimentação vertical estão finalizados, assim como a instalação das placas pré-moldadas do edifício anexo.

Nos próximos meses, as obras avançam para a estrutura do teatro, com concretagem de pisos, instalações elétricas e hidrossanitárias, revestimento de escadas e acabamentos. Também estão programadas intervenções na passarela do edifício anexo e no sistema de climatização do museu, além da regularização dos pisos e revestimentos em granito.

Para o diretor-geral do DER-ES, José Eustáquio de Freitas, a proximidade da conclusão representa um marco para o estado. “Com o Cais das Artes, o Espírito Santo entra definitivamente na rota de grandes espetáculos nacionais e internacionais, consolidando-se como um polo cultural. Esse equipamento representa um avanço significativo para a valorização da arte e da cultura capixaba”, destacou.

Leia Também: João Campos participa de congresso do PSB no Espírito Santo