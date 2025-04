João Campos participa de congresso do PSB no Espírito Santo

O Partido Socialista Brasileiro (PSB) definiu os novos comandantes de seus diretórios em cinco cidades da Grande Vitória, enquanto se organiza para o Congresso Estadual, que será realizado no dia 24 deste mês. O evento contará com a presença do prefeito de Recife (PE), João Campos, uma das principais lideranças da sigla.

Fortalecimento da legenda

Campos participa de uma série de encontros estaduais do partido, passando também por São Paulo, Minas Gerais e Ceará. Em entrevista à Rádio Pajéu FM, de Afogados da Ingazeira (PE), ele destacou a importância desse processo para o fortalecimento da legenda.

“Vamos ao Ceará, a São Paulo, a Minas Gerais e ao Espírito Santo para concluir essa etapa dos congressos estaduais. Em seguida, teremos o Congresso Nacional do partido, no final de maio e início de junho. Como candidato à presidência do PSB, preciso pedir votos. Até o momento, sou o único candidato, mas mesmo assim é fundamental contar com o apoio dos filiados”, afirmou.

De olho em 2026

Filho do ex-governador Eduardo Campos, falecido em 2014, e bisneto de Miguel Arraes, uma das figuras históricas do PSB, João Campos desponta como uma das novas lideranças da legenda. O prefeito de Recife é cotado para disputar o governo de Pernambuco nas eleições do próximo ano.

