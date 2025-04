Governo incentiva produção leiteira com ensacadoras no sul capixaba

A meta do ES para a pecuária de leite é produzir quase 700 milhões de litros até 2032. O número é quase o dobro do que se tem registrado atualmente. O Governo do Estado entregou, nesta quarta-feira (02), 40 ensacadoras de forragem para atender coletivamente produtores de leite distribuídos por 21 municípios das regiões sul e serrana.

O uso das máquinas é fundamental na embalagem e armazenamento correta do alimento que nutrirá o gado nos períodos de seca.

A entrega dos equipamentos, também conhecidos como ensiladeiras, aconteceu na Fazenda Experimental Bananal do Norte, em Cachoeiro de Itapemirim, durante o Dia Especial ‘Pecuária de Leite e Ensilagem’. O evento faz parte das ações do Programa de Desenvolvimento Sustentável da Cadeia do Leite, coordenado pela Secretaria da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag).

Melhores garantias e condições de armazenamento

Com o uso das ensacadoras, mais de 2,5 mil pecuaristas poderão garantir melhores condições para armazenamento e conservação de forragem. Isso permite que o enfrentamento dos períodos de estiagem seja com mais segurança alimentar para o rebanho. A ação se soma a outras iniciativas que visam fortalecer a produção leiteira capixaba, promovendo mais eficiência e sustentabilidade ao setor.

O secretário de Estado da Agricultura, Enio Bergoli, destacou a importância da iniciativa para o desenvolvimento sustentável da pecuária leiteira no Espírito Santo. “Nosso compromisso é oferecer aos produtores as ferramentas necessárias para melhorar a produção e garantir a segurança alimentar do rebanho. A entrega dessas ensacadoras representa um avanço na capacidade dos pecuaristas de armazenar e conservar alimentos de forma eficiente, reduzindo perdas e garantindo a continuidade da produção, mesmo nos períodos mais desafiadores”, ressaltou Bergoli.

Além disso, a Fazenda Bananal do Norte — base de pesquisa do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) — recebeu dois tratores adquiridos por meio do convênio com o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), no valor de R$ 577 mil, e uma caminhonete comprada pela Seag, a partir do investimento de R$ 215 mil.

Tecnologia e capacitação para os pecuaristas

Junto à entrega dos equipamentos, os pecuaristas participaram de um dia especial sobre pecuária de leite, que incluiu palestras técnicas e demonstrações sobre ensilagem e o uso correto das ensacadoras. O coordenador de Produção Animal da Seag, Filipe Barbosa Martins, reforçou a importância da adoção de boas práticas para maximizar a eficiência dos equipamentos.

“A correta utilização das ensiladeiras é essencial para aumentar a durabilidade e eficiência do equipamento. Durante o evento, demonstramos as melhores formas de operação e armazenamento, garantindo que os produtores aproveitem ao máximo esse recurso e assegurem a nutrição adequada do rebanho”, explicou Martins.

A utilização das máquinas foi realizada durante o evento, com a participação do sócio-diretor da Silare, Luiz Ricardi. O evento contou com a palestra do pesquisador Ismael Nacarati da Silva sobre a determinação do ponto de colheita de forrageiras. No final também foi ministrada uma palestra sobre as estratégias de alimentação das vavcas leiteiras. O palestrante responsável foi o coordenador técnico da Cooperativa Agrária Mista de Castelo (Cacal) Alexandre Crukil Raasch.

Leia também: Procon fiscaliza clínicas de atendimentos ao público autista no ES