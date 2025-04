Governo nomeia 42 novos delegados que vão atuar na Polícia Civil

Foi publicada, na edição do Diário Oficial do Estado desta terça-feira (22), a nomeação dos 42 delegados e delegadas que vão atuar na Polícia Civil do Espírito Santo (PCES). A turma do Concurso Público da Polícia Civil do Espírito Santo – Edital nº 1 – PCES, de 04 de julho de 2022, foi publicada em 06 de julho de 2022.

A lista com os nomes dos candidatos habilitados no concurso público para provimento do cargo de Delegado de Polícia e reserva de vaga para os candidatos que se encontram sub judice, até o trânsito em julgado, está disponível no link https://ioes.dio.es.gov.br/portal/visualizacoes/diario_oficial