Grave acidente deixa feridos em rodovia do Espírito Santo

Na noite desta quinta-feira (17), um acidente grave interrompeu o tráfego na rodovia ES-245, entre Linhares e Rio Bananal, no Norte do Espírito Santo. A colisão frontal entre dois veículos mobilizou equipes de emergência.

Nenhuma informação oficial sobre os feridos foi divulgada até o momento.

De acordo com populares, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestou socorro às vítimas. O Corpo de Bombeiros também integrou o atendimento, auxiliando na retirada de feridos.

Até o fechamento desta matéria, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SESP), a Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros não haviam emitido posicionamento oficial sobre o acidente. O portal AQUINOTICIAS.COM aguarda retorno para atualizar o caso.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui