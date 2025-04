Grupo Beta de Teatro reestreia ‘Os Irmãos de Papel’ em Vitória

Neste sábado (05) e domingo (06), o Grupo Beta de Teatro reapresenta seu novo espetáculo, Os Irmãos de Papel, na Casa da Música Sônia Cabral, no Centro de Vitória. No sábado, a apresentação acontece às 19h. No domingo, a sessão é às 18 horas. Os ingressos custam R$ 40, 00 (inteira) e R$ 20, 00 (meia) e já podem ser adquiridos na bilheteria do teatro. A classificação é livre.

Escolas públicas e intérprete de Libras

Como parte das ações formativas do projeto, o Grupo Beta de Teatro realizará, na sexta-feira (04), uma apresentação exclusiva para alunos da rede pública de ensino. Em dezembro passado, a equipe também promoveu um ensaio aberto, seguido de um bate-papo com o público. Além disso, todas as sessões contam com intérprete de Libras simultâneo, reforçando o compromisso do Grupo com a acessibilidade. “Queremos que todos mergulhem nesse universo fantástico, se divirtam, se emocionem e, quem sabe, saiam do teatro com um olhar mais atento para as coisas invisíveis que fazem toda a diferença”, reforça Lorena.

O projeto é realizado com recursos do Fundo de Cultura do Estado do Espírito Santo (Funcultura), por meio do edital de montagem de espetáculos teatrais da Secretaria da Cultura (Secult).

Os Irmãos de Papel convida o público a mergulhar no universo fantástico de uma rua onde tudo pode acontecer. A trama acompanha quatro amigos – Lô, Tati, Sandro e Rubinho – que, em suas aventuras, encontram Ricardo e Renato, irmãos invisíveis aos olhos dos adultos. A peça explora a imaginação infantil, a solidariedade e a capacidade de ver o mundo com novos olhos.

A temporada de estreia ocorreu em março, também no Sônia Cabral, com o público lotando o teatro. A diretora e dramaturga do espetáculo, Lorena Lima, desenvolveu o texto baseado em sua segunda obra literária de mesmo nome, lançada em 2015: “No espetáculo, a literatura ganha vida e vai ampliando a conexão com o imaginário através das cenas”. O livro foi contemplado pelo edital de Seleção e Incentivo à Edição e à Difusão de Obras Literárias e Literatura Infantojuvenil da Secult.

O elenco conta com Boone, Felipe Boleli, George Amorim, Juliana Vitória e Natalia Cortelette, que dão vida aos personagens da trama.

Serviço – Os Irmãos de Papel

Datas: 05 e 06 de abril

05 e 06 de abril Horários: Sábado (05/04) – 19h / Domingo (06/04) – 18h

Sábado (05/04) – 19h / Domingo (06/04) – 18h Local: Casa da Música Sônia Cabral – Centro, Vitória.

Casa da Música Sônia Cabral – Centro, Vitória. Bilheteria: R$ 40 inteira | R$ 20 meia (bilheteria aberta 1h antes de cada sessão)

R$ 40 inteira | R$ 20 meia (bilheteria aberta 1h antes de cada sessão) Classificação: Livre

Sinopse

Em uma rua que guarda segredos e mistérios, quatro amigos – Lô, Tati, Sandro e Rubinho – embarcam em aventuras cheias de fantasia e descobertas. Entre brincadeiras e desafios, eles encontram Ricardo e Renato, crianças invisíveis aos olhos dos adultos, mas que carregam a força da imaginação. Nesse universo mágico, onde tudo é possível, a amizade se torna o elo que transforma o cotidiano em uma jornada inesquecível.

Direção e Dramaturgia: Lorena Lima

Elenco: Boone, Felipe Boleli, George Amorim, Juliana Vitória e Natalia Cortelette

Direção de Arte: Farley José

Direção de Movimento: Alexsandra Bertoli

Iluminação: Carla van den Bergen

Produção: Luiz Carlos Cardoso

Produção Executiva: Luiz Vila Nova

Identidade Visual: Murilo Maifredi

Trilha Sonora: Edivan Freitas

Intérprete de Libras: Rhayllander Henrique

