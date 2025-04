Guarda Municipal de Cachoeiro apreende veículo suspeito de clonagem

Durante patrulhamento preventivo, a Guarda Civil Municipal (GCM) de Cachoeiro de Itapemirim recebeu informações do sistema de videomonitoramento sobre um veículo Chevrolet Prisma, de cor prata, que estaria circulando na cidade com indícios de clonagem. O alerta foi gerado após constatação de que um carro com as mesmas características e placa foi flagrado, em datas e horários semelhantes, tanto em Cachoeiro quanto em Belo Horizonte (MG).

Suspeita

Diante da suspeita, os agentes abordaram o veículo e constataram sinais de possível adulteração. Em contato com a proprietária registrada do carro, foi confirmado que o automóvel original se encontrava na garagem de sua residência, em Minas Gerais.

O condutor do veículo abordado relatou aos agentes que havia adquirido o carro há cerca de três anos, em um negócio envolvendo a entrega de seu antigo Voyage e o pagamento parcelado do valor restante. Ele apresentou na Delegacia Regional da Polícia Civil um documento com firma reconhecida em cartório, onde constava o nome da proprietária mineira e de um terceiro, suposto vendedor do veículo.

Veículo apreendido

Diante dos fatos, a Guarda Civil encaminhou o condutor e o veículo para a 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro para esclarecimentos. O automóvel foi apreendido e levado para um pátio credenciado, ficando à disposição da Justiça.