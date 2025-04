HECI e Santa Casa de Guaçuí buscam parceria para melhorar atendimento

O deputado estadual Dr. Bruno Resende, presidente da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa, participou de uma reunião com diretores do Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim e da Santa Casa de Guaçuí, para debater uma parceria entre as duas importantes instituições. Também participaram do encontro, na sexta-feira passada, o ex-vereador de Guaçuí Wanderley Moraes, o prefeito do município, Vagner Rodrigues, o vice-prefeito, Dr. Paulo César Antunes, entre outros.

O objetivo da parceria, explica Dr. Bruno, é estender o serviço de hemodinâmica do Hospital Evangélico para a Santa Casa, evitando assim o deslocamento de pacientes. Hemodinâmica é o setor especializado que faz o diagnóstico e tratamento de doenças cardiovasculares e vasculares.

“Dessa forma nós podemos garantir mais conforto para os pacientes e seus familiares. São duas instituições de saúde muito importantes para o Sul e para o Caparaó, que agora reforçam o diálogo para prestar um atendimento ainda melhor. Considerei a reunião muito importante”, afirma Dr. Bruno.

O ex-vereador Wanderley também destaca o conforto do paciente e a redução do tráfego nas estradas, com a oferta do serviço em Guaçuí. “O paciente ganha, a Santa Casa ganha e ganham também os municípios em torno, porque não precisaremos mais desse deslocamento. Isso tem impacto também na economia local”, disse Wanderley.

Diretor do Evangélico

O diretor superintendente do Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim (HECI), Wagner Medeiros, também falou sobre a reunião: “A gente já vem tendo contato para firmar a parceria para montar uma hemodinâmica lá na Santa Casa de Guaçuí. Além da hemodinâmica, nós também pretendemos estender um braço da nosso setor de oncologia, inicialmente com consulta, até dispensação de medicamentos orais, para depois montar o setor de quimioterapia”, disse Wagner Medeiros.

O diretor explicou o objetivo: “A intenção nossa é justamente evitar que os pacientes se desloquem pelas estradas, porque daqui a Guaçuí é um bom trecho. É importante para o paciente e é bom pra gente também, porque descongestiona nossos serviços aqui. Nós estamos com espaço pequeno, a gente tem o Hospital do Câncer em obras, nós necessitamos tirar aglomeração, de forma que essas parcerias são sempre muito, muito bem-vindas, principalmente para o usuário”.