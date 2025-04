Hemoes Serra não terá atendimento nesta quinta-feira (17)

A direção do Hemocentro do Espírito Santo (Hemoes) informa que não haverá expediente na Unidade de Coleta da Serra, nesta quinta-feira (17), em virtude da manutenção preventiva a ser realizada pela EDP Espírito Santo na Subestação do Hospital Dr. Dório Silva (HDDS), espaço em que funciona o Hemoes Serra.

O atendimento será retomado na terça-feira (22), em horário normal, das 7h às 19h, após os feriados desta sexta-feira (18) e da segunda-feira (21).

Por esta razão, orientamos que todos os doadores da Serra se dirijam ao Hemoes Vitória (Avenida Marechal Campos, 1.468, Maruípe), localizado entre o Hospital Santa Rita de Cássia e o Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes (Hucam), para efetuarem as suas doações.

O Hemocentro de Vitória funciona diariamente no horário das 7h às 18h20, para receber os candidatos à doação.