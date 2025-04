Homem é atingido por bala perdida durante tiroteio em Marataízes

Um homem foi atingido de raspão por disparos de arma de fogo na manhã desta segunda-feira (21), no bairro Santa Tereza, em Marataízes.

À Polícia Militar, o homem contou que ouviu disparos de arma de fogo vindos da casa de seu vizinho. Ele relatou que saiu para verificar e acabou sendo atingido de raspão por um dos disparos. Ele foi atendido pelo Samu no local e liberado em seguida.

Moradores relataram aos militares que um rapaz passou em uma motocicleta e atirou contra uma residência.

A Polícia Civil informou que, até o momento, ninguém foi preso.

